Oyuncu Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken Su kutlu'nun hayatı gündeme geliyor. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Hayatımın Rolü dizisinde Amelya karakterini canlandıran Kutlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Su Kutlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Su kutlu'nun hayatı!

Su Kutlu'nun oynadığı dizi ve filmler neler olduğu araştırılıyor. Başarılı oyuncu Kutlu, Aile Arası filminde Zeynep karakterini canlandırdı. Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Su kutlu'nun hayatı ve biyografisi gündeme geliyor. Su Kutlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Su kutlu'nun hayatı! Detaylar haberimizdedir…

SU KUTLU KİMDİR?

Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Hayatımın Rolü dizisinde Amelya karakterini canlandırarak yaşamıştır. Bu diziden sonra birçok filmde ve dizide rol almıştır. 2015 yılında bir mekanda çalışanlara saldırmasıyla gündeme gelmiştir.

Filmografisi

2012 Hayatımın Rolü Amelya Yardımcı oyuncu

2013 Ali Ayşe'yi Seviyor Nazlı

2013-2014 Çalıkuşu Mişel

2014-2015 Güzel Köylü Sude Sümbül

2015 Tutar mı Tutar Işık Başrol oyuncusu

2016 Arkadaşlar İyidir Gizem Subaşı

2016-2017 Seviyor Sevmiyor Simya Yardımcı oyuncu

2017 Söz Merve Türel Konuk oyuncu

2018 Bir Mucize Olsun Damla Sancaktar Başrol oyuncusu

2019 Dengi Dengine Gökçe

Tek Yürek Melda Saruhan Yardımcı oyuncu

2023- Kirli Sepeti Kıymet

İnternet

2021-2022 Orta Kafa Aşk Selin Başrol oyuncusu

2023 Organizasyon Bizim İşimiz Gizem

Filmler

2016 Kayıp İnci İnci Malikoglu Başrol oyuncusu, TV filmi

2017 Aile Arasında Zeynep Balcılar Başrol oyuncusu, Sinema filmi

2021 Birlikte Öleceğiz