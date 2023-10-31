Su Kutlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Su kutlu'nun hayatı!
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Oyuncu Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken Su kutlu'nun hayatı gündeme geliyor. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Hayatımın Rolü dizisinde Amelya karakterini canlandıran Kutlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Su Kutlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Su kutlu'nun hayatı!
Su Kutlu'nun oynadığı dizi ve filmler neler olduğu araştırılıyor. Başarılı oyuncu Kutlu, Aile Arası filminde Zeynep karakterini canlandırdı. Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Su kutlu'nun hayatı ve biyografisi gündeme geliyor. Su Kutlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Su kutlu'nun hayatı! Detaylar haberimizdedir…
SU KUTLU KİMDİR?
Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Hayatımın Rolü dizisinde Amelya karakterini canlandırarak yaşamıştır. Bu diziden sonra birçok filmde ve dizide rol almıştır. 2015 yılında bir mekanda çalışanlara saldırmasıyla gündeme gelmiştir.
Filmografisi
2012 Hayatımın Rolü Amelya Yardımcı oyuncu
2013 Ali Ayşe'yi Seviyor Nazlı
2013-2014 Çalıkuşu Mişel
2014-2015 Güzel Köylü Sude Sümbül
2015 Tutar mı Tutar Işık Başrol oyuncusu
2016 Arkadaşlar İyidir Gizem Subaşı
2016-2017 Seviyor Sevmiyor Simya Yardımcı oyuncu
2017 Söz Merve Türel Konuk oyuncu
2018 Bir Mucize Olsun Damla Sancaktar Başrol oyuncusu
2019 Dengi Dengine Gökçe
Tek Yürek Melda Saruhan Yardımcı oyuncu
2023- Kirli Sepeti Kıymet
İnternet
2021-2022 Orta Kafa Aşk Selin Başrol oyuncusu
2023 Organizasyon Bizim İşimiz Gizem
Filmler
2016 Kayıp İnci İnci Malikoglu Başrol oyuncusu, TV filmi
2017 Aile Arasında Zeynep Balcılar Başrol oyuncusu, Sinema filmi
2021 Birlikte Öleceğiz