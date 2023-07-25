Bugün Fox TV'de Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi oyuncuları kimlerdir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin konusu nedir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi hangi yıl çıktı, nerede çekildi? İşte detaylar...

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi hangi yıl yapımı? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin yönetmeni kimdir, senaristi kim? İşte bilgiler...

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ KONUSU NE?

Bir hata sonucu susuz bir geleceğe giden beş yakın arkadaş, eve dönüş yolunda yeni arkadaşlar ve düşmanlar edinirken kendi sınırlarını da keşfetmeye koyulurlar.

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağla Naz Kargı

Gediz Cihangir Doğan

Behiç Burhanlıoğlu

Demir Saygı

Selen Gül

Elif Erkan

Başak Atıcı

Fatih Hürkan

Ahmet Cüneyt Yalaz

Ömer Köse

Nejat Naci Vural

Arhan Kuyucak

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ HANGİ YIL YAPIMI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bir kısmı İstanbul'da bulunan barajlarda çekilmiştir. Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi 2023 yapımı bir filmdir.