Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçe?
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Bugün Fox TV'de Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi oyuncuları kimlerdir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin konusu nedir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi hangi yıl çıktı, nerede çekildi? İşte detaylar...
Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi hangi yıl yapımı? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin yönetmeni kimdir, senaristi kim? İşte bilgiler...
Bir hata sonucu susuz bir geleceğe giden beş yakın arkadaş, eve dönüş yolunda yeni arkadaşlar ve düşmanlar edinirken kendi sınırlarını da keşfetmeye koyulurlar.
- Çağla Naz Kargı
- Gediz Cihangir Doğan
- Behiç Burhanlıoğlu
- Demir Saygı
- Selen Gül
- Elif Erkan
- Başak Atıcı
- Fatih Hürkan
- Ahmet Cüneyt Yalaz
- Ömer Köse
- Nejat Naci Vural
- Arhan Kuyucak
Filmin bir kısmı İstanbul'da bulunan barajlarda çekilmiştir. Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi 2023 yapımı bir filmdir.