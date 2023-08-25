? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi konusu, oyuncuları!

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SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir hata sonucu susuz bir geleceğe giden beş yakın arkadaş, eve dönüş yolunda yeni arkadaşlar ve düşmanlar edinirken kendi sınırlarını da keşfetmeye koyulurlar.

YÖNETMEN: ŞEVKİ ES

YAPIMCI: ÖNER ARSLANEL

SENARYO: DENİZ COŞKUN

OYUNCULAR: ÇAĞLA NAZ KARGI, GEDİZ CİHANGİR DOĞAN, BEHİÇ BURHANLIOĞLU, DEMİR SAYGI, SELEN GÜL, ELİF ERKAN, BAŞAK ATICI, FATİH HÜRKAN, AHMET CÜNEYT YALAZ, ÖMER KÖSE, NEJAT NACİ VURAL, ARHAN KUYUCAK