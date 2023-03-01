Diyetler, hem erkek hem de kadınların yılın özellikle yaz ayları öncesinde araştırdığı konuların başında gelmektedir. Fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olamak isteyen kişiler etkili diyet türlerini araştırıyor. Son günlerde en popüler diyetlerden biri olan su diyet etkili diyetlerden biri. Peki, Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Su diyetini kimler yapabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son günlerde en popüler diyetlerden biri olan su diyeti gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşlar ise Su diyetinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Su diyetini kimler yapabilir? Detaylar haberimizde...

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında hiçbir bir gıdanın tüketilmemesiyle etkisini gösteren bir diyet türüdür. Bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su tüketildiğinde suyun sıcaklığının vücut ısısıyla aynı oranda olması için vücut ekstra kalori yakıyor, bu durumda kişinin kilo vermesini daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Günlük yaşamda ihmal edilen su tüketimine ve yeterli miktarda su alınmasına katkı sağlayan bu diyetle beraber, böbrekler çok daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına imkan sunuyor. Bunun yanında eklemleri ve özellikle omurgayı korumaya da yardımcı oluyor. Bu sayede su, kan basıncını eşitleyerek vücut ısısının dengelenmesine de katkı sağlıyor. Fakat, yine de su diyetinin uzman kontrolünde yapılması öneriliyor.

Bedene detoks etkisi yaşatan ve kalori yakmaya büyük olanak sağlayan su diyeti, günde en az 2 litre su veya sıvı alımı ile uygulanmaktadır. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının normal seviyede kalması ve gerekli besinlerin tüketilmesi için alınan farklı sıvı içeceklere dikkat edilmesi gereklidir. Uzmanlar, su diyetinin sadece su içilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyarıda bulunmaktadır. Bu yüzden fazla sıvı tüketimi ile beraber sıvı içeriği ve besin öğeleri yüksek yiyeceklerin de öğünlere eklenmesi gereklidir.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor. Kısa süreli uygulanan su diyetinde sabahları uyandıktan sonra içilecek olan bir bardak limonlu ılık su güne enerjik başlamak ve metabolizmayı çalıştırmak için son derece fayda sağlıyor. Limon, içerdiği C vitamini sayesinde hücreleri serbest radikallerden koruyarak, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor. Ayrıca içeriğinde bulunan polifenol antioksidanları yardımıyla kilo alımını azaltıyor ve vücutta leptin hormonunun üretimini dengeleyerek açlık dürtüsünü baskılıyor. Diğer öğünlerde ise vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin eksik edilmemesi için alınan gıdalara önem vermek gerekiyor. Su ve lif içeriği yüksek olan taze meyvelerin diyette yer alması gerekli vitaminlerin alınması açısından fayda sağlıyor.

SU DİYETİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Vücutlarında detoks etkisi yaratmak isteyenler ve forma kavuşmak isteyen kişiler bu diyeti tercih edebilirler. Sağlıklı bir beden için su olmazsa olmazlar arasında yer alır. Günde en az 3 litre su tüketilmesi gerektiği bu gün uzmanlar tarafından onaylanmıştır.