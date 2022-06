Su burçları hangileri? Su grubu burçları hangileri? Su elementi burçları!

Su grubu burçları hangileri olduğu su grubunda yer alan burçlar merak ediliyor. Burç uyumları konusunda hangi elementin burcu hangi element grubu ile anlaştığı merak edilen konular arasında yer alırken su burçları hangileri olduğu ve su grubu burçları özellikleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte su burçları özellikleri haberimizde...

SU GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

Su grubu burçları şunlardır:

Yengeç

Akrep

Balık

Üç adet su burcu bulunmaktadır. Yengeç , Akrep ve Balık'tır su burcu elementindedir. Su elementi burçları, derin ve ağır konuşmalardan çekinmediklerini ve genellikle birinin yüzeyin altında neler olup bittiğini anlayabildiklerini söylüyor. "İnsanların içini görürler ve gerçek niyetlerini bilirler. Bu unsurun belirtileri, başka bir yolla birleşme ihtiyacı duyduklarında kendilerini güvende ve korunmuş hissettiklerinde daha iyi işlev gördüklerinden, ilişkilerde bulunmaya çok yatkındır" diye açıklıyor. "Ayrıca, su elementinden gelen hassasiyet de büyük yaratıcılığa dönüşüyor."

SU BURÇLARI ÖZELLİKLERİ

Su işaretleri en çok derin, duygusal olmalarıyla bilinir. Bu burçlar duyarlılığa eğilimlidir ve bu onların düzenli olarak işleri ciddiye almalarını sağlayabilir. Ailelerini ve ev hayatlarını çok ciddiye alırlar. Bu insanlar aynı zamanda güçlü bir sezgiye sahiptir ve başkalarının duygularını kolayca yakalayabilirler.

Her zaman kendilerini açmaya istekli değiller. Son olarak, su işaretleri ilişkilerine oldukça bağlıdır.

İlgili

Dikkatli

Duygusal

Sezgisel

Gizemli

Hassas

YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

Yengeç dendiği zaman ilk akla gelen denizde yaşayan kıskaçları olan canlı. Kabuğu oldukça sert fakat elinize aldığınızda göğüs tarafı ise oldukça yumuşaktır. İşte yengeçler de aslında böyledir. Dışarıdan bakıldığında sert, soğuk bir görünümleri vardır fakat tanımaya başladıkça onun ne kadar hassas olduğunu keşfedersiniz.

Bu hassaslıklarından dolayı oldukça kırılgan ve alıngan bir yapıları vardır. Fark etmeden bile onu kırabilirsiniz. Fakat onunla iyi anlaşır ve hayatına girmeyi başarabilirseniz tıpkı kendini koruduğu gibi sizi de koruduğunu gözlemleyebilirsiniz. Dişil bir burç olduğundan dolayı etki yaratmaktansa var olan etkiye tepki yaratma eğilimindedir, bu da beraberinde sürekli kendini savunmayı getiriyor.

Kendini kabul ettirme ve ait hissetmek onlar için oldukça önemli. Bir ev olsun, ilişki olsun, iş olsun içinde bulunduğu sosyal grup olsun, onun için önemli olan içinde bulunduğu düzene ait olma hissidir. Eğer gerçekten kendini o şeye ait hissederse işte o zaman mutlu olur. Çünkü o zaman koruyacak, düşünebileceği bir şeyleri olacaktır. Bu aidiyet duygusunun temelinde aslında güvenlik duygusu yatar. Ait olduğunu hissettiği kadar güvende olduğunu da hisseder.

Ondan objektif olmasını bekleyemezsiniz. Yöneticisi Ay'dır ve Ay duyguları temsil eder. İşin içine duygular karıştığı zaman, objektif, tarafsız olması ve mantıklı kararlar vermesi zorlaşır. Kendini hep bir "taraf"ı tutmak zorunda hisseder. Fakat duyguları ve düşünceleri de değişkendir, bu yüzden geçen sene çok sevdiği bir şeyden bu sene hoşlanmayabilir de.

Sık sık geçmişten bahsettiğine şahit olabilirsiniz. "Bizim zamanımızda", "Eskiden olsa" diye başlayan cümleleri sık sık duyabilirsiniz. Biraz nostaljik bir yapıları vardır. Tarihi, tarihi olayları, yaşanmışlıkları severler. Bununla beraber biriktirmeyi de severler. İyi bir koleksiyoner olabilirler.

Yöneticileri Ay onlara muazzam bir hayal gücü verir. Zaten içe dönük kişilerini de eklersek, hayal kurmak için kendilerine gerekli ortamı yaratmakta hiç zorlanmazlar. Hem içe dönüklük, hem hayalperestlik beraberinde suskunluğu da getirir. Yengeç burçları İkizler gibi çok fazla konuşmayı sevmezler, hedefleri iletişim değildir. Korumak, saklamak, büyütmek, beslemek, duygusal olarak güvende olacağı ortamı yaratmakla ilgilenirler.

Yengeç zamanı, yazın başlangıcını simgeler. Doğa olarak suların artık yavaş yavaş ısınmaya başladığı dönemdir. Denizler canlanmaya, hareketlenmeye başlar. Yengeç zamanı denizden en çok verim alınacak zaman olarak bilinir balıkçılar tarafından.

Çevresindeki insanları anaç duygularla yönetirler. Tembihlemek onların işidir. Yuva, aile, vatan, millet kavramları onlar için oldukça önemlidir. Özellikle evi onlar için sığınak görevi görür. Çocuklarına oldukça düşkün bir yapıları vardır.

Medical Astrolojiye göre; göğüs, diyafram, kadın göğüsleri, kalp, mide, böğür, dalak ve akciğerleri temsil eder.

Göğüs, mide ve memelerde ki rahatsızlıklar, yetersiz sindirim, mideyi üşütme, verem, tuzlu balgamlar, ağır öksürükler, su dolu kabarcıklar, midede yaralar, göğüste kanseri temsil eder.

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ

Sıra Zodyak'ın pek sevilmeyen, korkulan burcuna geldi sıra. Akrep dönemi doğa artık iyice kışa hazırlanmış olur, hava sıcaklıklarında hissedilen bir düşüş ve yağışlar başlar. Hem havada hem doğada canlı renkler yerine koyu renkler hakim olmaya başlar. Bu giydiğimiz kıyafetlere de yansır.

Akrep sezgileri güçlü bir burçtur. Olayları önceden hissedebilir, sezebilir. Gizemli, mistik bir havası vardır. Rüyaları çıkabilir, fal bakabilir veya farklı metotlar kullanarak olaylar hakkında haber verebilir. İçsel motivasyonları oldukça yüksektir.

Yaşadıkları, karşılaştıkları her şeyi ciddiye alırlar. Gözlemleme yetenekleri sayesinde bir olaya birden çok farklı bakış açısı geliştirebilirler. İyi birer araştırmacı olup, uğraştıkları işlerde uzmanlaşabilirler. Onlar için hakimiyet oldukça önemlidir. Bir konuya, kişiye, olaya ne kadar hakim olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler.

Siz farkında olmadan o birçok şeyi çoktan yapıp bitirir. Gizlilik içinde hareket etmeyi severler. Bu yüzden her an nasıl bir sürprizle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Fakat onun bir konuyu veya işi ele alıp bitirmesi için önce size sonra o konuya inanması gerek. İnanmadığı, güvenmediği hiçbir konu için kolay kolay enerji harcamazlar.

Gücü severler. Güç onlar için bir nevi kendini koruma kalkanıdır. Bu gücün kaynağı maddi olabilir, çalıştıkları iş üzerinde ki hakimiyetleri olabilir veya birlikte olduğu kişi olabilir. Güçlerini ortaya koyabildikleri her alan onların zafer alanı gibidir adeta. Güç ve kontrol onların anlatan anahtar kelimelerdir. Eğer bir akrebi yaralar, ihanet eder, zarar verirseniz büyük bir gizlilikle hareket ederek, beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir şekilde sizden bunun acısını çıkartabilir.

Hayatlarında sürekli krizlerle mücadele edebilirler, oldukça dayanıklıdır ve her defasında sıfırdan başlayacak güce sahiptirler. Fakat sabit bir burç olduğundan dolayı şartları ve koşulları ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarından bu sıfırdan başlama meselesi bir zaman sonra onlar için çok sıkıcı bir hale gelebilir.

Bir akrep durup dururken ortalığı velveleye vermez veya tepki göstermez. Kendi halinde bırakırsanız sessiz, sakin, ağır başlı olduğunu düşünürsünüz. O var olan olaylar üzerine tepki geliştirir. İlginç bir çekicilikleri vardır. Etkiye açık biriyseniz mıknatıs gibi onlara çekilirsiniz.

Detaycıdırlar ama başak burcunun verdiği bir detaycılıktan bahsetmiyorum, onlar her şeyi bilmek, öğrenmek isterler. Bir konunun bütün detaylarını. Kolay kolay vazgeçen, pes eden insanlar değildirler, hatta inandıkları, savundukları konunun sonunda zarar bile göreceklerini bilseler sonuna kadar gitmekten korkmazlar. Çünkü vazgeçmek, bırakmak onlar için adeta bir kayıp, yenilgi gibidir. Bu yönleri ile hem ilişkilerinde hem uğraştıkları konulara tutku ile bağlanırlar. Özellikle duygusal ilişkileri onlarda takıntı haline gelirse zarar görme ihtimalleri yüksek olur.

Güvenilirdirler, kolay kolay bilgiyi paylaşmazlar. Sır saklamayı çok iyi bilirler. Ketumdurlar. Soğuk bir görünüşleri vardır. Hayatlarına girebildiğiniz anda ise sizi oldukça sahiplenirler ve korurlar.

Medical Astrolojiye göre; cinsel organlar, hayalar, mesane, kadınsal organlar akreple ilişkilendirilir. Mesanede kum, taş, anüste çatlaklar, fistüller, bel soğukluğu, istemsiz ve nedensiz ereksiyon, rahim hastalıkları, cinsel hastalıklar akrep burcu ile bağlantılıdır.

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

Son yükselen burcumuza geldi sıra. Bir ortamda biri balık burcu olduğunu söylediği zaman çoğu insanın yüzünde hemen bir acıma, merhamet ifadesi belirir. Aslında tam olarak haksız da sayılmazlar. 2 yöneticili bir burç klasik astrolojiye göre Jüpiter modern astrolojiye göre ise Neptün. Jüpiter'in iyimserliği Neptün'ün yaratıcılık ve hayal gücü birleşmiştir bu burçta.

Hassastırlar ve kolay kolay çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılmazlar. Çünkü onların hayata baktığı pencere realist değil, onlar olayları manevi tarafları ile görmeye çalışırlar. Oldukça yaratıcı, hayal güçleri geniş, merhametli bir yapıları vardır. Arada bir balıkların bir başkası tarafından silkelenmesi gerekir dünyaya dönmeleri için, çünkü bu kadar iyimserliği kaldırabilecek bir düzende yaşamıyoruz.

Sezgileri çok kuvvetlidir ama sezgilerini aktarma konusunda objektif olmakta zorlanabilirler, çünkü birilerini kırmak, incitmek isteyecekleri en son şeydir. Kova bireysel bir burçtu, toplum içinde bireyselliğini korumasını bilirdi ama balıklar bütünleşme arzusu içindedir. Amaçları bütünle bir olma, bütünleşme, ilahi olanla yakınlaşmadır.

Bilinçaltları çok doludur. Hayatlarında zaman zaman yüzleşmek zorunda oldukları durumlarla karşılaşırlar. Bunlar korkuları olabilir, görmek istemediği gerçekler olabilir. Fikirler ve düşünceleri değişken olabilir. İkonasında her 2 yöne doğru giden balıkla simgelenir. Ne yöne gideceği konusunda, ne karar vereceği konusunda zaman zaman kaoslara düşebilirler.

Alıngandırlar, bir balığın her an neye kırılacağını kestirebilmek zordur, sizin önemsemediğiniz bir kelime veya şaka onların alınması ve üzülmesi için yeterli olabilir. Bu yüzden bir balığın tepkilerini kestirmek zaman zaman zordur. Romantiktirler. İsyan edici olmaktansa yaşanan her şeyin, hayata gelişlerin bir sebebi olduğunu düşünür ve kabullenici bir davranış sergileyebilirler.

Duyguları çok yoğundur. Bu duyguları kendi içinde yaşayabilir paylaşmayabilirler. Duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek onlar için çok önemlidir. Kolay kolay da kimseye güvenmezler.

İnisiyatif almak, girişimci olmak, etki yaratmak onlara göre değildir. Yapmaları gerektiği kadarını yaparlar, genel olarak tembeldirler. İnançları konusunda kuvvetlidir, ruhsal konuları, dini konuları araştırmayı, bilgi sahibi olmayı severler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler.

Empatik değil sempatik bir burçtur. Sadece sizin ne yaşadığınız ve ne hissettiğinizi anlamakla kalmaz, aynı duyguyu ve düşünceyi sizinle beraber yaşayabilirler.

Medikal astrolojiye göre; ayakları yönetirler. Ayaklarda çıkan tüm rahatsızlıklar, gut hastalığı, mantarlar, romatizmalar, ağrılar, balgamlar, kabuklu yaralar, rutubetten kaynaklı rahatsızlıklar, soğuk algınlıkları balık burcu hastalıkları arasında yer alır.

Haberler.com - Gündem