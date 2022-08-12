Su böreği tarifi, 12 Ağustos tarihinde yayınlanan Masterchef 38. Bölümde yarışma yemeği olarak belirlendi. Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından birisi olan Masterchef su böreği tarifini sizler için hazırladık. Peki Masterchef su böreği nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Masterchef su böreği tarifi!

12 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Masterchef 38. Bölümde yapılması istenen yemeklerden birisi olan su böreği tarifi izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 Masterchef su böreği tarifi ve su böreği için gerekli malzemeleri sizler için hazırladık. Peki Su böreği tarifi! 12 Ağustos Masterchef su böreği nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

5 adet yumurta (köy yumurtası tercih edebilirsiniz)

1 su bardağı ılık su

7-8 su bardağı un

1 tutam kaşığı tuz

İçi için:

500 gr. beyaz peynir (isteğe göre tam yağlı)

1 küçük kase tereyağı ve sıvıyağ karışımı

Yufkalar için:

4 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı sıvıyağ

4 litre soğuk su

Su Böreği Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

5 adet yumurta (köy yumurtası tercih edebilirsiniz)

1 su bardağı ılık su

7-8 su bardağı un

1 tutam kaşığı tuz

İçi için:

500 gr. beyaz peynir (isteğe göre tam yağlı)

1 küçük kase tereyağı ve sıvıyağ karışımı

Yufkalar için:

4 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı sıvıyağ

4 litre soğuk su

Su böreği tarifinin yapılışı:

Tüm hamur malzemelerini geniş bir yoğurma kabının içerisine alın. 1 su bardağı ılık suyu ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar elinizde yoğurun.

Kıvama gelen hamuru eliniz büyüklüğünde 8 parçaya ayırın.

Daire şeklindeki fırın tepsisini sıvıyağ tereyağı karışımı ile yağlayın ve ilk bezeyi tepsi büyüklüğünde açın.

Geniş bir tencerede 4 litre suyu kaynatın, kaynayan suyun içine sıvıyağ ve tuzu ekleyin.

Tepsi büyüklüğünde açtığınız yufkayı kaynayan suda 1-2 dakika kadar haşlayın.

Spatula yardımıyla haşlanan yufkayı alın ve hemen diğer tencere içinde beklettiğiniz soğuk suya atın.

Yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin. Üzerine tereyağı karışımından yayın ve ufaladığınız beyaz peynirden serpin.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapın. Son yufkayı yerleştirdikten sonra yufkaların üzerine hafifçe bastırarak düzeltin ve üzerine kalan tereyağlı karışımdan sürün.

Tepsiyi ocağın büyük kısmına koyun, orta ateşte çevirerek önce ilk yüzünü sonra diğer yüzünü kızartın.

Daha sonra isteğe göre sıcak veya soğuk şekilde servis yapabilirsiniz.