TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde su böreği yapıldı. İzleyiciler, su böreği tarifini araştırmaya başladı. Peki, Su böreği nedir, nasıl yapılır? MasterChef su böreği tarifi ve yapılışı! Su böreği nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde mavi takım kaptanlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde su böreği yapıldı. Peki, Su böreği nedir, nasıl yapılır? MasterChef su böreği tarifi ve yapılışı! Su böreği nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

SU BÖREĞİ NEDİR?

Su böreği, Türk mutfağında bir tepsi böreği çeşididir. Haşlanmış yufka katmanları arasına su böreğinin çeşidine göre kıyma veya beyaz peynir harcı serpiştirilip en üstü yumurtalanmış bir şekilde fırınlanarak yapılır. Doğu Anadolu Bölgesinde ise genellikle civil peynirli yapılmaktadır. Has tereyağı kullanılarak hazırlanan börekler Erzurum ilinde rağbet görmektedir.

Su böreğinin tarifine 1844 yılında Mehmet Kamil'in kaleme aldığı Aşçıların Sığınağı (Melceü't-Tabbâhîn) adlı kitapta da rastlanıyor.Mehmet Kamil'in tarifi şöyle başlıyor: 'Matlûbül' –miktar dakik-i hâs eleyip su komayarak kabul etdiği kadar yumurta ve bir miktar tuz ile yoğurup...' Böreğin harcını peynirli ya da kıymalı yapabilirsiniz.

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Marianna Yerasimos '500 Yıllık Osmanlı Mutfağı' adlı kitabında su böreği hakkında şu bilgileri veriyor: "19. yüzyıl Osmanlı mutfağının ünlü böreği, günümüzde de çok yaygın olan su böreğidir. Bol yumurtalı, kalınca yufkaların, tepsiye dizilmeden önce, suda haşlanması bu lezzetli ve yumuşacık böreğin özelliğidir.

Boğos Piranyan'ın 'Aşçının Kitabı' adlı kitabında da su böreğinden bahsedilmiş. Piranyan su böreğinin yapılışını şöyle anlatıyor: "Açacağınız yufka sayısına göre, yufka başına bir yumurta hesabıyla hamur yoğurulur. Yumurtalar çırpılır, yedire yedire un ilave edilerek hamur hazırlanır. Hamur yufka inceliğinde açılır ve sıcak suda haşlandıktan sonra temiz bezler üzerine serilip suyu çektirilir. Sini yağlanır, yufkaların yarısı, arzu edilirse her birinin arasına yağ sürülerek tepsiye serilir, ortasına peynir konur, kalan yufkalar da aynı şekilde üst üste serilir. Ateş üzerinde her iki yüzü kızartılır. Peynirine maydanoz da katılabilir."