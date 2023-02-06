Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. 6 Şubat günü olan depremler ise merak ediliyor. Şu an nerede deprem oldu? 6 Şubat az önce nerede deprem oldu? Tekrar mı deprem oldu?

Nevşehir deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Nevşehir'de deprem mi oldu? Az önce Nevşehir'de deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Şu an nerede deprem oldu? sorusu aratılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından vatandaşlar Şu an nerede deprem oldu? 6 Şubat az önce nerede deprem oldu? Tekrar mı deprem oldu? sorularını araştırdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

ŞU AN NEREDE DEPREM OLDU?

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