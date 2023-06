Şu an enflasyon yüzde kaç? (GÜNCEL) Enflasyon şu an kaç?

Enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Peki şu an enflasyon yüzde kaç? Son açıklanan enflasyon oranı ve şimdiki enflasyon oranı merak ediliyor. İşte enflasyon şu an kaç? Yanıtı...

Şu an enflasyon kaç? Enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Peki şu an enflasyon yüzde kaç? Şimdiki enflasyon oranı merak ediliyor. İşte enflasyon şu an kaç? Yanıtı haberimizde...

SON ENFLASYON ORANI KAÇ?

2023 yılı Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,04 oranında artmıştır. Mayıs ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 4,09 puan azalarak yüzde 39,59 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yüzde 13,79 oranında azalan Konut grubu fiyatları Mayıs ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı eksi 2,09 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yüzde 7,10 oranında artan Lokanta ve Oteller grubu fiyatları Mayıs ayı enflasyonunun diğer temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,61 puan olarak kaydedilmiştir.

Yüzde 9,85 oranında artan Giyim ve Ayakkabı grubu fiyatları Mayıs ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,54 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık enflasyona en büyük etki 13,64 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 5,13 puanla Lokanta ve Oteller ile 4,07 puanla Ulaştırma gruplarından gelmiştir.

C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Mayıs ayında yüzde 4,25 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 3,90 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 4,60 oranında artmıştır.

Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 46,62 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 35,07, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 59,95 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 1,03 puan azalışla yüzde 57,06'dan yüzde 56,03'e gerilemiştir.

Yİ-ÜFE Mayıs ayında yüzde 0,65 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 40,76 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayinin dört ana sektöründen İmalat endeksi Mayıs ayında yüzde 1,26 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 42,34 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayinin dört ana sektöründen Elektrik, gaz ve buhar fiyatları ise Mayıs ayında yüzde 7,36 oranında azalmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 0,53 olarak gerçekleşmiştir.

Ana sanayi gruplarından Ara malı fiyatları Mayıs ayında yüzde 1,06 oranında artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 35,82 oranında artış kaydedilmiştir.

Enerji fiyatları ise Mayıs ayında yüzde 6,67 oranında azalmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre enerji fiyatlarında yüzde 9,62 oranında artış kaydedilmiştir.