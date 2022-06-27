Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray 9 Temmuz'da Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk maçı Sturm Graz ile olacak. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz - Galatasaray maçının hakemleri kim? Sturm Graz - Galatasaray maçı ilk 11 belli oldu mu?

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sturm Graz - Galatasaray maçı 9 Temmuz Cumartesi 2022 tarihinde saat 20:30'da başlayacak. Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz, Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu.

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor." ifadesi kullanıldı.

Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yetişkinler için 15, çocuklar için 10 avro olduğu açıklandı.

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