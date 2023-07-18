Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Bu akşam Merkür Arena'da oynanacak Galatasaray hazırlık maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak, Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda, GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray-Sturm Graz maçı Galatasaray Resmi YouTube Kanalı'nda naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.