Bitcoin, blockchain teknolojisinin kullanılması ve merkezi olmayan bir yapıya sahip olması nedeniyle finansal dünyada büyük ilgi görmüş ve birçok insan ve kuruluş tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Peki, Sturgeon Moon nedir, ne zaman? Sturgeon Moon fiyatı nedir? Sturgeon Moon grafikleri, piyasa değeri!

Bitcoin, geleneksel para birimleriyle benzer şekilde bir değer deposu, ödeme aracı ve yatırım aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca, dünya genelinde internet üzerinden kolayca transfer edilebilir ve sınırlar arası işlemlerde kullanılabilir. Peki, Sturgeon Moon nedir, ne zaman? Sturgeon Moon fiyatı nedir? Sturgeon Moon grafikleri, piyasa değeri!

STURGEON MOON NEDİR?

Bitcoin, kripto para dünyasının en popüler ve bilinen dijital para birimidir. 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir veya bir grup kişi tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir yazılım olarak ortaya çıkmıştır. Bitcoin, merkezi olmayan bir yapıya sahip olan bir dijital para birimidir, yani herhangi bir merkezi otoriteye veya hükümete bağlı değildir.

Sturgeon Moon, "Web3.0+NFT+Gamefi sanal oyun toplama" üçlü ekosistemi oluşturmaya odaklanarak cüzdan ekolojisi, NFT, Gamefi sanal oyun toplama ve kuluçkalama ve diğer uygulamaları entegre eden kapsamlı bir oyun platformu oluşturmayı hedefliyor. Sturgeon Moon henüz listelenmiyor.