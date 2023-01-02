Strasbourg - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Strasbourg - Troyes maçı şifresiz mi?

Fransa Ligue 1 Maçı hedefine ulaşmak isteyen Strasbourg - Troyes bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Strasbourg - Troyes maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Strasbourg - Troyes maçı ne zaman?

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02-01-2023 STRASBOURG VS TROYES MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Strasbourg ile Troyes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

STRASBOURG-TROYES MAÇI BEİN SPORTS 4 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

STRASBOURG-TROYES MAÇI BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

STRASBOURG-TROYES MAÇI HANGİ GÜN?

Strasbourg-Troyes Maçı, 02 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

STRASBOURG-TROYES MAÇI SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Troyes Maçı, saat 17:00 başlayacak.

STRASBOURG-TROYES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Strasbourg ve Troyes, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Strasbourg'da, Stade de la Meinau Stadyumu'nda oynanacak.