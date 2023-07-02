Stranger Things, 1980'lerin kurgusal kasabası Hawkins'te geçen heyecan dolu bir bilim kurgu ve korku dizisidir. Dizi, ilk kez 2016 yılında yayınlanmış olup, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahiptir. 5. Sezonu merakla beklenen dizi ise çok araştırılıyor. Stranger Things 5. Sezon ne zaman? Stranger Things 5. Sezon fragman, oyuncuları, kaç bölüm? Stranger Things 5. Sezon çekimleri başladı mı? Sorularına yanıt aranıyor.

Stranger Things, benzersiz bir atmosferi, etkileyici görsel efektleri ve heyecan verici bir hikayesiyle izleyicileri büyülüyor. İyi bir kurgu ve güçlü performanslarla birleşen dizi, hem gençleri hem de yetişkinleri kendine çekiyor. 5. Sezonu merakla beklenen dizi ise çok araştırılıyor. Stranger Things 5. Sezon ne zaman? Stranger Things 5. Sezon fragman, oyuncuları, kaç bölüm? Stranger Things 5. Sezon çekimleri başladı mı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

STRANGER THINGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Stranger Things'in final sezonunun 2024 yazından önce yayınlanması pek olası görünmüyor. Dizi senaryo ekibi, Duffer Kardeşler dahil olmak üzere, yazarlar grevi nedeniyle çıkış tarihini 2025 yılına kadar uzatmak zorunda kalabilir. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasında haftalar süren çeşitli görüşmeler gerçekleşti, ancak bir anlaşmaya varılamadı. Bunun sonucunda, Mayıs ayının başlarında yazarlar grevi başladı.

Bu durum, Stranger Things, House of the Dragon, Blade gibi birçok yapımı etkiledi. Duffer Kardeşler, 7 Mayıs'ta yaptıkları bir açıklamada, çekimlerin başladığı sırada yazma sürecinin devam ettiğini, ancak grev sırasında bunun mümkün olmadığını belirtti.

STRANGER THINGS 5. SEZON FRAGMANI, OYUNCULARI, KAÇ BÖLÜM?

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Stranger Things'in 5. sezonu için henüz bir fragman yayımlanmadı. İşte 5. sezon kadrosu:

Milly Bobby Brown (Eleven)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Noah Schnapp (Will Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Brett Gelman (Murray Bauman)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Eduardo Franco (Argyle)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Joe Keery (Steve Harrington)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Maya Hawke (Robin Buckley)