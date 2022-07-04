Oyuncu kadrosunda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown gibi başarılı oyuncular yer alan dizinin bir sonraki sezonun ne zaman geleceği merak konusu oldu. Peki, Stranger Things 5. sezon çıkacak mı? Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile Stranger Things ne zaman final yapacak? İşte detaylar haberimizde...

STRANGER THİNGS 5. SEZON ÇIKACAK MI?

Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar.

Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi yok.

STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?

1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında konusu geçen dizinin ilk sezonu, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olayların ortasında kaybolması ve kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden, psikokinetik güçlere sahip bir kızın ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır. Stranger Things 2 başlıklı ikinci sezon, ilkinden bir yıl sonrasını konu alır ve karakterlerin o sezondan sonra oluşan sonuçlarla başa çıkmasını anlatmaktadır.