STORJ coin, Storj merkeziyetsiz bulut sistemindeki işlemlerde kullanılan ERC-20 tabanlı bir Ethereum blockchain tokenıdır. Storj kullanıcıları bilgisayarların kullanmadıkları depolama alanlarını ve bant genişliğini ağın kullanımına sunarak STORJ coin kazanırlar. Peki, STORJ coin nedir? Storj nasıl çalışır? STORJ coin nereden alınır? İşte detaylar haberimizde...

STORJ COİN (STORJ) NEDİR?

Storj, kullanıcı verilerini depolamak için merkeziyetsiz bir düğüm ağı kullanan, açık kaynak kodlu bir bulut depolama platformudur. Storj, yazılımını çalıştıran bilgisayarların kullanmadıkları depolama alanlarını dosyalarını depolamak isteyen kullanıcılara kiralamalarını sağlar.

Storj platformunu oluşturan Storj Labs, 2014 yılında Shawn Wilkinson ve John Quinn kurulmuştur. Storj'un en yeni versiyonu olan Storj v3 ise 2019'da yayınlanmıştır.

Platformda işlemler bir ERC-20 tokenı olan ve Ethereum blockchaininde bulunan STORJ coin ile yapılır.

STORJ COİN NEDİR?

STORJ coin, Storj merkeziyetsiz bulut sistemindeki işlemlerde kullanılan ERC-20 tabanlı bir Ethereum blockchain tokenıdır. Storj kullanıcıları bilgisayarların kullanmadıkları depolama alanlarını ve bant genişliğini ağın kullanımına sunarak STORJ coin kazanırlar.

Maksimum STORJ coin arzı bilinmese de bu yazı yazıldığı sırada tokenın toplam arzı 424,999,998'dir.

STORJ coin, Bitlo gibi kripto para borsalarından kolaylıkla alınıp satılabilir.

STORJ NASIL ÇALIŞIR?

Storj, üç ana bileşenle çalışmaktadır. Bunlar depolama düğümleri, uplinkler ve uydulardır.

Depolama düğümleri, kullanıcıların sabit sürücülerindeki fazla alanları kiralamalarına ve verileri güvenli şekilde depolayıp iade etmesine olanak tanır. Uplinkler, istemcinin bilgisayarında çalışır ve dosyaları ağa yükler. Uplinkler, eşlerle koordineli çalışarak verilerin depolanmasını ve alınmasını sağlar. Uydular ise depolama düğümleri ile uplinkler arasındaki trafiği koordine eder. Her kullanıcının bir uyduda hesabı bulunur. Uydular, meta verileri depolamaktan, depolama düğümlerini güvenilir tutmaktan ve ödemeleri dağıtmaktan sorumludur.

Bir kullanıcının uplinki ağ üzerinde veri depolamak için uydularından izin aldığında, Storj dosyaları, bölümleme denilen bir süreçten geçer. Bu işlem depolanacak dosyaları sıkıştırır, şifreler ve parçaya ve şeride böler. Ardından dosyaların şeritleri ağ üzerinde dağıtılır ve depolanır. Dosyaların şifresini çözmek ve dosyaları geri almak için ise özel bir anahtar kullanılır.

STORJ NEDEN BENZERSİZDİR?

Storj, Amazon ya da Google gibi şirketlerin depolama platformlarına alternatif olan merkeziyetsiz bir depolama platformudur. Blockchain teknolojisine dayanan Storj'u benzersiz kılan ise Storj'da verileri depolayanın tek bir şirket olmamasıdır. Bunun yerine Storj, yazılımına ve bağımsız bilgisayarlardan oluşan ağına güvenir. Daha basit bir ifadeyle, Storj'da kullanıcılar verilerini başkalarının bilgisayarlarındaki boş alanlarda, özel bir anahtar sayesinde güvenle saklarlar.

Storj, verileri parçalara ayırarak birden fazla düğümde saklar. Bu da platformu güvenli kılar. Storj, aynı zamanda geleneksel bulut sistemi depolama platformlarından daha hızlı indirme ve yükleme hızları sunar.

Storj, neredeyse tüm bulut sistemi depolama araçları ve yazılımlarıyla da entegredir. Bu araçlar ve yazılımlar arasında Filezilla, Fastly, Filebase, Duplicati sayılabilir.

Storj'un ağ tasarımının en önemli tarafı ise kullanıcıların ağdaki diğer kullanıcılara dosyalarını saklamaları için ödeme yapmalarını sağlayan STORJ coin'dir. Ağa depolama kapasitesi ve bant genişliği sağlayan kullanıcılar da bu şekilde STORJ coin kazanabilir. STORJ coin, itibari para ile takas edilebilir.

STORJ İLE PARA KAZANMAK

Storj, düğüm sahiplerine, yani bilgisayarının sabit sürücüsündeki boş depolama alanlarını ve bant genişliğini ağa sunan kullanıcılara STORJ coin kazanma olanağı vermektedir. STORJ coin daha sonra kripto para borsalarında itibari paraya dönüştürülebilir.

Bir Storj düğümüne sahip olmak için şu donanım gereksinimlerini karşılamak gerekmektedir:

Düğüm hizmetlerine ayrılmış en az 1 işlemci çekirdeği

8 TB depolama alanı (maksimum 24 TB ve minimum 550 GB)

16+TB ölçülmemiş aylık bant genişliği

100 Mbps yukarı yönde bant genişliği (minimum 5 Mbps)

100Mbps aşağı yönde bant genişliği (minimum 25Mbps)

Ayda %99,5 çalışma süresi

Storj düğümüne sahip olmak için gereken yazılım özellikleri ise şöyledir:

Windows 8, Windows Server 2012 veya üstü

Debian, Fedora veya Ubuntu 64 bit sürümleri

macOS Sierra 10.12 ve daha yeni macOS sürümleri de desteklenmektedir.

Bu gereksinimleri karşılıyorsanız son derece kolay bir şekilde bilgisayarınızı bir Storj düğümü sunucusuna dönüştürebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken kimlik doğrulama tokenını almak, düğüm kimliğini oluşturmak, bağlantı noktası iletimini yapılandırmak ve arayüzü kurmaktır.

Bundan sonra ağa sunduğunuz depolama alanı ve bant genişliği karşılığında STORJ coin kazanmaya başlayabilirsiniz.

STORJ COİN NEREDEN ALINIR?

Türkiye'de, Türk Lirası ile STORJ satın almak zannedilenin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan STORJ satın alabilirsiniz.

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