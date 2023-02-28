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Stoke - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Stoke - Brighton maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Stoke - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Stoke - Brighton maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İngiltere FA Cup maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Stoke - Brighton karşılaşması oldu. Peki, Stoke - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Stoke - Brighton maçı nerede oynanıyor? Stoke - Brighton maçı şifresiz mi? Stoke - Brighton maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Stoke - Brighton maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Stoke - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Stoke - Brighton maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Stoke - Brighton İngiltere FA Cup maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 22:15 'de başlayacak.

Stoke - Brighton maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Stoke'da, Bet365 Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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