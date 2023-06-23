Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Stockton Rush hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Stockton Rush'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Stockton Rush kimdir? Stockton Rush kaç yaşında, nereli? Stockton Rush hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Stockton Rush hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Stockton Rush'ın hayatını araştırıyor. Peki, Stockton Rush kimdir? Stockton Rush kaç yaşında, nereli? Stockton Rush hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

STOCKTON RUSH KİMDİR?

Richard Stockton Rush III (31 Mart 1962 - 18 Haziran 2023), Amerikalı mühendis, pilot ve işadamıydı. OceanGate'in kurucu ortağı ve CEO'suydu. 18 Haziran 2023 tarihinde Kuzey Atlantik'te Titanic'in enkazını ziyaret etmeye çalışırken OceanGate'in denizaltısı Titan'da kendisiyle birlikte dört kişi daha hayatını kaybetti. Rush, San Francisco'da varlıklı bir ailede doğdu. Philadelphia, Pensilvanya'dan Richard Stockton Rush, Jr. ve San Francisco'dan Ellen Rush (evlilik öncesi soyadı Davies) çiftinin beş çocuğundan en küçüğüydü. Annesinin babası Ralph K. Davies idi. Annesi bir hayırseverdi ve San Francisco'da bulunan Louise M. Davies Senfoni Salonu onun adını taşımaktadır. Babası aracılığıyla, İngilizce Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzacılarından iki kişi olan doktor Benjamin Rush ve Richard Stockton'ın soyundandı.

Titan keşif gezisi ve ölümü

Richard Rush, OceanGate, Inc.'e ait bir denizaltı olan Titan'ın içinde Titanic enkazını görmek amacıyla seyahat ederken, gemi 18 Haziran 2023 tarihinde yüzey gemisi MV Polar Prince ile iletişimini kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa tarafından su ve hava desteğiyle yapılan arama kurtarma misyonları gerçekleştirildi.

22 Haziran'da, Titanic'in burnundan yaklaşık 490 metre (1,600 ft) uzaklıkta bir enkaz alanının bulunmasının ardından, OceanGate kayıp olduğuna inandığını ve Rush ve diğer dört kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşik Devletler Sahil Güvenlik basın toplantısı daha sonra bulunan enkazın, basınç gövdesinin korkunç bir şekilde kaybolduğuna işaret eden malzemelerle uyumlu olduğunu doğruladı ve içinde bulunan herkesin hayatını kaybettiğini bildirdi.