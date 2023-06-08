Son günlerin en çok merak edilen kavramlarından olan Stockholm Sendromu hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Stockholm Sendromu nedir?

Psikoloji konuları arasında yer alan Stockholm Sendromu, aynı zamanda sosyalhayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen bir kavramdır. Peki, Stockholm Sendromu nedir, ne amnama gelir?

STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

Stokholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan durumdur.

Stockholm Sendromu'nun belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Küçük bir iyilik için bile yoğun minnet duygusu

Şiddeti ve şiddet tehdidini kabul etmeme

Akılcılaştırma

Kötüye kullanımı önleme yetkinliğine sahip olduğunu düşünmesi

İstismar için kendini suçlama eğilimi gösterme

Şiddet davranışından etkilenmemek için istismarcıyı memnun etme çabası

Dünyayı istismarcı gözünden değerlendirme, kendi duruşunu yok sayma

İstismarcıyı iyi bir kişi olarak konumlandırma veya onu bir kurban olarak görme

İstismarcının kendisini öldürmediği için ona minnettarlık duygusu hissetmek