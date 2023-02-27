STK isimleri: Türkiye'deki tüm STK'lar nelerdir, STK'ların isimleri listesi nedir? Türkiye'de kaç tane STK (Sivil toplum kuruluşu) vardır?

Kaç tane STK var? STK'lar nelerdir? Ülkemizde kaç STK bulunuyor? STK isimleri nedir? STK'lar hangileridir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, STK nedir, açılımı nedir? Türkiye'deki tüm STK'lar nelerdir, STK'ların isimleri nedir? Türkiye'de kaç tane STK var? İşte ayrıntılar...

STK (SİVİL TOPLUK KURULUŞU) NEDİR?

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve [çevre]sel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlayan veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Anlam ve içerik bakımından kitle örgütlerinden ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı çalışmaktadırlar. Fakat buna karşın kitle örgütleri ise, adı üstünde, kitlelerin ürünü, sesi ve gücüdürler. Bu ürün, ses ve güç, demokratik ilkelerin örgütlenmenin omurgasına yerleşmiş olmasından meydana gelir. Burada sözü edilen demokrasi halkın doğrudan demokrasisidir. Yani halkın kendi örgütü içinde, kendisini ifade edebilme özgürlüğüdür.

Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından gelen, aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlere verilen isim. Çoğunlukla girişimcilerden oluşan bu toplumlar gönüllü olarak yardım etmek amacıyla çalışırlar.

STK'LAR NELERDİR? STK İSİMLERİ LİSTESİ

Ülkemizde birçok STK kuruluşu vardır. Bazılarının isimleri aşağıdaki gibidir:

- Kızılay

- İHH

- Türkiye Gençlik Vakfı

- TÜRGEV

- Ensar Vakfı

- TEV

- Deniz Feneri

- AGD

- Ahbap

- LÖSEV

- İsmailağa Derneği

- İnsan vakfı

- İlim yayma cemiyeti

- Okçular vakfı

- Alperen ocakları

- Hayder

- TİSK

- Cansağlığı vakfı

- Cansuyu

- AKUT

- İddef

- Vuslat

- Türkiye Diyanet Vakfı

- İnsani hayat derneği

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Diğer tüm STK isimlerine aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.