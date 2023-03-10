Stil İkonu yarışması haftaiçi her gün YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Stil İkonu programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Stil İkonu yarışmacıları kimler? Stil İkonu yarışmacılarının İnstagram hesapları neler? İşte detaylar...

Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan ve İvana Sert ile stillerin yarışacağı Stil İkonu yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Güçlü jüri kadrosuyla dikkat çeken Stil İkonu'nun yarışmacıları merak konusu oldu. Stil İkonu yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Stil İkonu yarışmacıları kimler? Stil İkonu yarışmacılarının İnstagram hesapları neler? Detaylar haberimizde...

STİL İKONU HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni moda programı Stil İkonu'ndan ilk tanıtım YouTube üzerinden yayınlandı. Stil İkonu yarışmasının jüri kadrosunda Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu yer almaktadır. Stil İkonu çok yakında sadece YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

STİL İKONU YARIŞMACILARI!

Ay Özaslan

Elif Dede

Funda Ergöz

Nur İşlek

Melis Palabıyık

Aslıhan Toruk

Sema Hane

Nur Kalyoncu

Rüya Sisi

Gizem Karamelek