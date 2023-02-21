Yeni moda programı Stil İkonu'ndan ilk tanıtım yayınlandı. YouTube'da yayınlanan tanıtım sonrasında Stil İkonu yarışmasının jüri üyeleri merak konusu oldu. Peki, Stil İkonu jüri üyeleri kimler? Stil İkonu yarışmacıları! İşte detaylar...

Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu ile stillerin yarışacağı Stil İkonu yarışmasından ilk tanıtım yayınlandı. Güçlü jüri kadrosuyla dikkat çeken Stil İkonu'nun yarışmacıları merak konusu oldu. Kullanıcılar, Stil İkonu yarışmasının jüri üyelerini araştırıyor. Peki, Stil İkonu jüri üyeleri kimler? İşte, Stil İkonu yarışmacıları!

STİL İKONU HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni moda programı Stil İkonu'ndan ilk tanıtım YouTube üzerinden yayınlandı. Stil İkonu yarışmasının jüri kadrosunda Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu yer almaktadır. Stil İkonu çok yakında sadece YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.