Yeni moda programı Stil İkonu'ndan ilk tanıtım yayınlandı. YouTube'da yayınlanan tanıtım sonrasında Stil İkonu yarışmasının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Stil İkonu hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Stil İkonu hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu ile stillerin yarışacağı Stil İkonu yarışmasından ilk tanıtım yayınlandı. Güçlü jüri kadrosuyla dikkat çeken Stil İkonu'nun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Stil İkonu yarışmasının hangi kanalda yayınlanacağı araştırıyor. Peki, Stil İkonu hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Stil İkonu hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

STİL İKONU HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni moda programı Stil İkonu'ndan ilk tanıtım YouTube üzerinden yayınlandı. Stil İkonu yarışmasının jüri kadrosunda Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu yer almaktadır. Stil İkonu çok yakında sadece YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.