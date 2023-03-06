Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışmasının son bölümünde ortalık karıştı. Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği esnada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sevilen yarışmanın fragmanı ise merak ediliyor. Stil İkonu fragman yayınlandı mı? Stil İkonu yeni bölüm fragmanı izle! Stil İkonu fragman izle!

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu yarışması yayınlandığı ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Dijital platformda yayınlanan programın fragmanı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Kavgaları ile dikkatleri çeken yarışmada heyecan dorukta devam ederken yeni bölüm fragmanı ise aratılıyor. Stil İkonu fragman yayınlandı mı? Stil İkonu yeni bölüm fragmanı izle! Stil İkonu fragman izle!

STİL İKONU HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Yeni moda programı Stil İkonu'ndan ilk tanıtım YouTube üzerinden yayınlandı. Stil İkonu yarışmasının jüri kadrosunda Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu yer almaktadır. Stil İkonu çok yakında sadece YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

STİL İKONU FRAGMAN İZLE!