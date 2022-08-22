Stevie Awards'tan Karsan'a iki ödül birden

Karsan, iş dünyasının önde gelen ödül programlarından Stevie Awards'ta iki ayrı ödüle birden layık görüldü.

Bu yıl 19. kez düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda Karsan, '1000 veya Daha Fazla Çalışanı Olan Kuruluşlarda Yılın Teknik İnovasyonu' kategorisinde Otonom e-ATAK projesi ile Altın Stevie ödülünü kazanırken, 'Büyüme Başarısı' kategorisinde ise 'e-Volution of Karsan' stratejisi ile Bronz Stevie ödüllerini aldı.

"Ödülleri Türkiye'ye getirmekten gurur duyuyoruz"

Karsan CEO'su Okan Baş bu denli prestijli bir ödülü kazanmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Biz Karsan olarak geleceğin teknolojilerini herkesten önce sunmak için çalışıyoruz. Bu sayede Avrupa'da elektrikli araç satışlarımızla çok önemli başarılara imza atıyoruz. Avrupa'daki geniş çaplı elektrikli araç teslimatlarımızın yanı sıra Otonom e-ATAK ve e-JEST modellerimizle Amerika'da da önemli işler başarıyoruz. Karsan olarak dev projelere imza atan deneyimli ve büyük bir firma olmamıza karşın, Start-up ruhu ile çalışan, hızlı kararlar alabilen ve uygulayabilen bir kuruluşuz. 1.000 ve üzeri çalışanı olan firmalar arasında 'Yılın Teknik İnovasyonu' kategorisinde aldığımız Altın Stevie Ödülü bu esnek ve kararlı çalışmamızın ne kadar iyi sonuç verdiğinin bir kanıtı. Kurumsal yapıya sahip firmalarda bu gibi inovasyonları hayata geçirmek tüm çalışanların ortak bakış açısı ile çalışması sayesinde mümkün. Çalışanlarımızın ve stratejik planlamamızın doğruluğu sayesinde sonuna kadar hak ettiğimiz bu ödülü almış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu ödüle ulaşmamızı sağlayan e-Volution stratejimiz de elbette hak ettiği değeri görüyor. Elektrikli büyüme stratejimiz ile 'Büyüme Başarısı' kategorisinde aldığımız ödül de bu değerin kanıtı. Geleceğin teknolojilerini bugünden sunan bir marka olarak, ticari başarının yanında stratejimizin de ödülünü almak, mutluluk verici. Bu ödüller Karsan için ilk olmadığı gibi, imza atacağımız daha birçok global başarının da temeli olacaktır" şeklinde konuştu.