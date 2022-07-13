İddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Chelsea, takıma süper yıldız takviyesi yaptı. Londra ekibi, Manchester City forması giyen ve bugün takıma veda eden Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sterling M. City'de yok mu, hangi takıma transfer oldu? Raheem Sterling hangi takıma gitti, kaç milyona transfer oldu? Sterling'in yeni takımı neresi?

STERLİNG HANGİ TAKIMA GİTTİ 2022?

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea, Manchester City formasıyla başarıdan başarıya koşan İngiliz süper yıldız Raheem Sterling'i 50 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Yıldız isimle 5 yıllık anlaşma sağlandı.

STERLİNG NE KADARA TRANSFER OLDU 2022?

Chelsea, Raheem Sterling transferi için Manchester City'e 50 milyon sterlin ödeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

STERLİNG'DEN VEDA MESAJI

İngiliz yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi sezon. On bir kupa... Hayat boyu unutulmayacak anılar. Teknik ekip, yıllar içindeki gelişimimde önemli rol üstlendi. Takım arkadaşlarım, stadı paylaştığım kişilerin çok ötesine geçti. Kulübün diğer çalışanları, yönetim ve taraftarlar beni yorulmadan destekledi. Manchester City ile ilişkisi olan herkes; size duyduğum saygı daha fazla olamazdı. Ne yolculuk oldu ama... Manchester'a geldiğimde 20 yaşında bir çocuktum ama bugün bir erkek olarak buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.