Sterlin ne kadar? 30 Temmuz 2022 1 sterlin kuru kaç TL? Sterlin son durum! Sterlin düştü mü, yükseldi mi? - Haberler

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Sterlin ne kadar? 30 Temmuz 2022 1 sterlin kuru kaç TL? Sterlin son durum! Sterlin düştü mü, yükseldi mi?

Sterlin ne kadar? 30 Temmuz 2022 1 sterlin kuru kaç TL? Sterlin son durum! Sterlin düştü mü, yükseldi mi?

Gündemin merak edilen konuları arasında sterlin kuru ve altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar 1 sterlin bugün kaç tl olacak? Sterlin ne kadar? merak ediyor. Peki, 1 sterlin ne kadar oldu? Sterlin düştü mü, yükseldi mi? İşte 30 Temmuz 2022 sterlin son durum! 30 Temmuz 2022 sterlin kuru güncel döviz kurları haberimizde…

 - Güncelleme:

Sterlin ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sterlin fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 30 Temmuz 2022 günü güncel sterlin fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün sterlin kaç TL? Sterlin düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN 1 STERLİN NE KADAR?

30 Temmuz 2022 bugün 1 sterlin kuru 21,88 TL'dir. 1 sterlin alış fiyatı 21,77 TL iken, 1 sterlin satış fiyatı 21,88 TL'dir.

Sterlin ne kadar? 30 Temmuz 2022 1 sterlin kuru kaç TL? Sterlin son durum! Sterlin düştü mü, yükseldi mi?

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