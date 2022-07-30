Sterlin ne kadar? 30 Temmuz 2022 1 sterlin kuru kaç TL? Sterlin son durum! Sterlin düştü mü, yükseldi mi?

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BUGÜN 1 STERLİN NE KADAR?

30 Temmuz 2022 bugün 1 sterlin kuru 21,88 TL'dir. 1 sterlin alış fiyatı 21,77 TL iken, 1 sterlin satış fiyatı 21,88 TL'dir.