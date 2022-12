The Crown dizisinin ünlü oyuncusu Stephen Greif hayatını kaybetti. Peki, Stephen Greif kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Oyuncu Stephen Greif kaç yaşında öldü, dizileri ve filmleri nelerdir? Ayrıntılar sizlerle...

STEPHEN GREİF ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü oyuncu Stephen Greif 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri duyurdu. Vefat nedeni henüz açıklanmadı.

STEPHEN GREİF KİMDİR?

Stephen John Greif (26 Ağustos 1944 - 23 Aralık 2022), Blake's 7'deki Travis, Citizen Smith'in üç serisindeki Harry Fenning, Casanova'daki Signor Donato ve Shoot on Sight'taki Komutan John Shepherd rolleriyle tanınan bir İngiliz aktördü.

Greif, İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki Sawbridgeworth'ta, Kral VIII. Henry'nin hediyesi olarak aslen Anne Boleyn'e ait bir binada doğdu. Atletizm ve yüzmede okul şampiyonu olduğu ve diğer yerlerin yanı sıra White City Stadyumu'nda okulu ve ilçeyi atletizmde temsil ettiği Sloane Gramer Okulu'nda eğitim gördü. Drama okuluna başvurmadan önce bir TV ve radyogram üreticisinde sorun çözücü ve bir butik West End emlak acentesinde arabulucu olarak dahil olmak üzere çeşitli işlere girmeden önce kısa bir süre Regent Street Polytechnic'e katıldı.

Stephen Greif The Crown, Angel of Darkness, Gerry, Doctors, Risen, Woman in Gold, Waking The Dead, Venetica, Doctor Who, Holby City, Casanova vb. gibi birçok yapımda rol almıştır.