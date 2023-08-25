Stellantis ve Galloo, ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü için ortak girişim başlattı

Stellantis ve Galloo, ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümüne odaklanan bir ortak girişim oluşturmak için anlaşma imzaladı. Bu girişim, parçaların yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm için geri kazanılmasını sağlayacak.

Stellantis ve diğer otomobil üreticileri için ömrünü tamamlamış araçları yönetmek üzere geri dönüşüm hizmetleri sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis N.V. ve dünyanın önde gelen metal geri dönüşüm girişimi Galloo, otomobil üreticisinin döngüsel ekonomi faaliyetlerini geliştirmeye yönelik devam eden taahhüdü için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda iki şirket, taahhüdün yeni adımının bir parçası olarak "Ömrünü Tamamlamış Araçlar"ın (ELV) geri dönüşümüne odaklanan bir ortak girişim oluşturmak üzere özel müzakereler yapmak için bir "Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını duyurdu.

Stellantis-Galloo ortak girişimi, son sahibinden ELV'leri toplamak için seçilen "Yetkili Arıtma Tesisleri" ile birlikte çalışarak parçaların yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm için geri kazanılmasını sağlayacak. Hizmetin, 2023'ün sonlarında başlayarak ilk olarak Fransa, Belçika ve Lüksemburg'a odaklanması ve ardından tüm Avrupa'ya yayılması bekleniyor. Ortak girişim, bu hizmeti diğer otomobil üreticilerine de sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Global Döngüsel Ekonomiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alison Jones, müşteriler için, ömrünü tamamlamış araçlarının geri dönüştürme sürecini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışma, araçlarımızın çevresel etkilerini azaltmak açısından çok önemli. Parçaları ve malzemeleri değer zincirine geri kazandırmak, sınırlı kaynakları koruyor ve 2038'e kadar net 0 karbona ulaşma hedefimize yardımcı oluyor. Programı bu yıl uygulamaya koymayı ve hızla genişletmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef, 2 milyar avrodan fazla gelir

Galloo Üst Yöneticisi (CEO) Rik Debaere ise ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümünü bir sonraki seviyeye taşıdıklarını aktararak, "Böylece sürdürülebilir ve sorumlu iş alanında öncülük etmeye devam ediyoruz. Önce Peugeot ve Citroën, şimdi de Stellantis ile olan uzun süreli ilişkimizde yeni bir adım attığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Stellantis ile birlikte inovasyona yön veriyoruz ve herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geri dönüşüm, Stellantis Döngüsel Ekonomi İş Birimi'nin 4R olarak tanımladığı "Yeniden Yap", "Onar", "Yeniden Kullan", "Geri Dönüştür" stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak biliniyor. ELV geri dönüşüm programı, 2021'de kıyasla 2030'a kadar geri dönüşüm gelirlerinin 10 kat ve parça gelirlerinin 4 kat artmasına katkıda bulunacak.

Stellantis Dare Forward 2030 stratejisinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, hedef 2030'da 2 milyar avrodan fazla gelir elde etmek. ELV geri dönüşüm programı, Stellantis'in 2030'a kadar yeni araçlarda yüzde 40 çevre dostu malzemeye sahip olma hedefini de destekliyor.