Stellantis ve Archer elektrikli uçak için anlaştı

Stellantis ve Archer Aviation Inc., Archer'ın Amiral Gemisi elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı Midnight'ı üretmek için güçlerini birleştirerek ortaklıklarını genişletme konusunda anlaştıklarını açıkladılar.

Stellantis, Archer'ın kısa süre önce açıkladığı Covington, Georgia'daki üretim tesisini faaliyete geçirmek için güçlerini birleştiriyor. İki şirket, 2024'te Midnight uçağını üretmeye başlamayı planlıyor. Midnight; güvenli, sürdürülebilir, sessiz çalışacak şekilde tasarlandı ve 454 kg'nin (1.000 pound) üzerinde taşıma kapasitesi ile dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor. Midnight, 100 millik bir menzile sahip, yaklaşık 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 20 millik kısa mesafeli yolculuklar için optimize edilmiş durumda.

Şehir içi hava ulaşımı endüstrisindeki bu benzersiz ortaklık, Midnight uçağını pazara sunmak için her şirketin güçlü yanlarını ve yetkinliklerini artıracak. Archer üst seviye eVTOL ekibi, elektrikli aktarma organları ve sertifikasyon uzmanlığı sağlarken, Stellantis ise ortaklığa gelişmiş üretim teknolojisi ve uzmanlığı, deneyimli personeli ve sermayesi ile katkıda bulunacak. Bu kombinasyon, Archer'ın ticarileştirme planlarını karşılayarak uçak üretimini hızla ölçeklendirmeye ve Archer'ın üretime geçerken yüz milyonlarca dolarlık harcama yapmadan ticarileşme yolunda güçlenmesine yardımcı olacak. Stellantis, Archer'ın eVTOL uçağını ayrıcalıklı sözleşmeli üretici sıfatıyla toplu olarak üretmeyi hedefliyor.

Stellantis, ayrıca Archer'ın 2023'te gerçekleştirmeyi öngördüğü iş hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak, kendi rızası ile, 2023 ve 2024 yıllarında Archer'ın geri çekilme olasılığına karşı, 150 milyon dolara kadar öz sermaye sağlayacak. Stellantis bunun dışında gelecekte serbest piyasada Archer hissesi satın alarak stratejik hissedarlığını artırmayı planlıyor. Tüm bu eylemler, kapsamı genişletilen ortaklığın diğer unsurlarıyla birlikte, Stellantis'in Archer'da uzun vadeli önemli bir yatırımcı olmasını sağlayacak.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stellantis CEO'su Carlos Tavares; "Son iki yıldır Archer ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Onların yaratıcılıklarından ve hedeflerine ulaşma kararlılıklarından çok etkilendim. Hissedarlığımızı büyütme planlarıyla stratejik bir yatırımcı olarak Archer ile olan ortaklığımızı derinleştirmek, Stellantis'in yollardan gökyüzüne sürdürülebilir mobilite özgürlüğü sağlamak için sınırları nasıl zorladığını gösteriyor. Üretim uzmanlığımızla Archer'ı destekleyerek, Stellantis olarak yarının mobilitesini şekillendiriyoruz." dedi.

Archer Kurucu ve CEO'su Adam Goldstein ise; "Stellantis'in Archer'ı sürekli olarak ticarileşme yolunda desteklemesi ve Midnight uçağını bizimle birlikte üretmek için güçlerini birleştirmesi, Archer'ı pazarda ilk olmak için güçlü bir konuma getiriyor. İki şirket, şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlamak için nadir bir fırsatı hayata geçirmek için bu önemli adımları birlikte atıyor" dedi.

Stellantis, 2020'den beri farklı ortak girişimler ve 2021'den beri yatırımcı olarak Archer'ın stratejik ortağı. Bu süre boyunca Archer, Archer'ın eVTOL uçağını tasarlama, geliştirme ve ticarileştirme çabalarıyla bağlantılı olarak Stellantis'in köklü üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığından yararlandı.