Stellantis, V2X teknolojisi ile araç güvenliğini artırıyor

Stellantis Baş Yazılım Sorumlusu Yves Bonnefont, "V2X (araçtan-her şeye) dijital uyarıyı, bağlantılı müşterilerimiz için standart bir güvenlik özelliği haline getiren ilk global otomobil üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca sürekli olarak yeteneklerini geliştirmeye de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stellantis açıklamasına göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yollarda 1,8 milyondan fazla Chrysler, Dodge, Ram ve Jeep marka araç, Uconnect bağlantılı araç platformunun Acil Araç Uyarı Sistemi (EVAS) özelliği ile sürücüleri yakınlarda bir itfaiye aracı, ambulans veya karayolu tehlikesi hakkında araç içi bildirimle uyarıyor.

2018 model yılı ve daha yeni araç sürücülerini, çevrelerindeki ortamdan güvenli bir şekilde haberdar eden ve Uconnect'in standart bir özelliği olan EVAS, çalışanların yenilikçi fikirlerini besleyen ve ödüllendiren "Stellantis Star*Up" programından ortaya çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Stellantis Baş Yazılım Sorumlusu Bonnefont, "EVAS'ın Kuzey Amerika'da yaygın olarak kullanılması, Stellantis olarak ulaşımı müşterilerimiz için daha güvenli hale getirmek üzere V2X bağlantısı ve araç içi teknolojinin gücünden yararlanma gücümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bonnefont ayrıca, "Satış yaptığımız pazarlarda her biri benzersiz müşterilerimize özen göstermek, bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşümümüzün temelini oluşturuyor. V2X dijital uyarıyı, bağlantılı müşterilerimiz için standart bir güvenlik özelliği haline getiren ilk global otomobil üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca sürekli olarak yeteneklerini geliştirmeye de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stellantis Global Yazılım İş Yönetimi Başkanı Mamatha Chamarthi de şunları kaydetti:

"Bugün sunduğumuz teknoloji, gelecekteki araç yenilikleri için zemin hazırlamaya yardımcı oluyor. Her şey, güvenliğin standart olması gerekliliği ile başlıyor. Araç kullanıcısı bağlandığında, kayıt yaptığında ve abone olduğunda, talep üzerine kolaylık sağlayan özellikler sunmak üzere buradan büyüyor. Bu yazılım becerileri, ikonik markalarımızla gelişmiş ve nitelikli bir müşteri deneyimi sağlıyor."

Açıklamada aktarılanlara göre, EVAS uyarıları, Kuzey Amerika'daki binlerce kamu ve özel karayolu filosu tarafından kullanılan, V2X ve dijital uyarı çözümü olan HAAS Alert'in Safety Cloud platformuna dayanıyor.

Safety Cloud, acil durum araçlarına ek olarak, çekiciler, yolda kalan araçları, yol çalışması bölgeleri ve yönlendirme tabelaları, otoyol gişeleri ve yoldaki diğer bağlantılı varlık ve ekipmanlardan bildirimler alıyor ve iletiyor.

EVAS temeline dayanan Stellantis, Emergency Safety Solutions Inc. iş birliği ve Gelişmiş Tehlike Konum Protokolü (H.E.L.P.) ile V2X aktif sürücü güvenliği bildirimlerinde bir sonraki adımı değerlendiriyor. H.E.L.P., yolda kalan bir araca yaklaşan sürücüleri uyarıyor.

Gelecekteki özelliklerin temeli

Uconnect uygulaması üzerinden EVAS uyarıları, SOS çağrıları ve araç durumu raporları, Stellantis müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için araçtan alınan verileri kullanıyor. Araç kullanıcısı, çalıntı araç takibi, sanal sürücü yardımı ve hücresel tabanlı uzaktan çalıştırma gibi işlevleri içeren SiriusXM Guardian aboneliği ile daha fazla değer elde ediyor.

V2X çözümlerinin ve bağlantılı araç sistemlerinin kullanılması dahil olmak üzere, araç güvenliğini artıran ve sürücüleri bilgilendiren ileri teknoloji geliştirmek, Stellantis'in Dare Forward 2030 stratejik planındaki taahhüdünün önemli bir unsuru. Plan, tüm Stellantis operasyonlarında ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinde 1 numara olmak üzere gelişmiş mobilite teknolojisi sunmayı hedefliyor.

Stellantis, 2024'ten itibaren 4 BEV odaklı STLA araç platformunda, geniş bir şekilde devreye alınacak olan, tamamen yeni üç teknoloji platformu olan STLA Brain, STLA SmartCockpit ve STLA AutoDrive'ı geliştiriyor.

Stellantis yazılım stratejisi, 10 yılın sonuna kadar yaklaşık 20 milyar avro yıllık ek gelir elde etmeyi hedefliyor. Marka, bu hedefi ise 2025'e kadar elektrikliye geçiş ve yazılıma 30 milyar avrodan fazla yatırım planı ile destekliyor.