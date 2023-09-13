Stellantis Türkiye Parça ve Servislerden Eylül Ayına Özel Bakım Kampanyası

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, sonbahara ve kış şartlarına hazırlanmak isteyen araç sahiplerine özel periyodik bakım kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, tüm Citroen, Opel ve Peugeot modellerine uygun fiyatlarla periyodik bakım hizmeti sunulacak.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çektiği ve yoğun talep gören bakım kampanyalarına eylülde de devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, yaz aylarının sona erdiği ve tatil sonrası eve dönüş yolculuklarının başladığı bu dönemde, aracını sonbahara ve yaklaşan kış şartlarına hazırlamak isteyen müşterilerine özel periyodik bakım kampanyasını devreye aldı.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, eylül ayı sonuna kadar devam edecek yeni kampanyasıyla, sonbaharda değişken hava şartlarında aracında aynı konfor ve güvenliği sağlamak isteyen araç sahiplerini yetkili servislere davet ediyor. Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, tüm Citroen, Opel ve Peugeot modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında, araç yaşına göre periyodik bakım hizmetini uygun fiyatlarla sunuyor.

Periyodik bakımlar 2 bin 499 TL'den başlıyor

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler'in sağladığı periyodik bakım paketleri 2 bin 499 TL'den başlıyor. Buna göre, 0-3 yaş aralığındaki Peugeot sahipleri 3 bin 299 TL'den, 3 yaş ve üzeri Peugeot araç sahipleri ise 2 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla yetkili servislerde periyodik araç bakımlarını gerçekleştirebiliyor.

Citroën'de 0-3 yaş araçlar için 3 bin 449 TL, 3 yaş ve üzeri Citroen araçlar için 2 bin 499 TL gibi fiyatlar öne çıkıyor.

Opel'de ise 0-3 yaş araçlarda 3 bin 999 TL, 3 yaş ve üzeri araçlar için ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlar; 7 yaş üzeri bir Opel'e sahip olan tüm sürücüler ise model bağımsız olarak araçlarının periyodik bakımını Stellantis Türkiye'nin güvencesindeki Eurorepar yedek parçalarıyla 3 bin 299 TL'ye yaptırabiliyor. Tüm bu markalarda, müşteriler bakım sonrası 1 yıl boyunca yol yardım hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatını yakalıyor. Üstelik ödemelerinde Bonus kredi kartını tercih eden müşteriler peşin fiyatına 6 taksit kampanyasında da faydalanıyor.

Markaların web sitelerinden zahmetsiz servis talebi yapabilen araç sahipleri, zamanları kısıtlı ise ücretsiz vale hizmeti talebinde de bulunabiliyor. Stellantis Parça ve Servisler, tüm Peugeot, Citroen ve Opel modelleri için periyodik bakımlarda Total Energies motor yağlarını tavsiye ediyor.