Stellantis Pro One ile ticari araç hamlesini başlattı

Stellantis; Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall'dan oluşan 6 markasının ticari modellerini kapsayan ve şirketin Ticari Araçlar İş Birimi'ni küresel liderliğe ulaştırmak için geliştirilen stratejik hamlesi, Pro One'ı tanıttı.

Stellantis Pro One müşterileri; Van, Pick-Up, mikro mobilite seçenekleri, yeni nesil elektrikli güç-aktarma sistemleri; bağlantılı bir dönüşüm/retrofit ekosistemi, tamamen bağlantılı araç teknolojileri ve profesyonel müşterilerin iş verimliliğini üst düzeye çıkaran, maliyetleri azaltan ve karlılığı artıran, kapsamlı bir iş ortaklığı yaklaşımı gibi avantajlardan yararlanacak.

Ticari Araçlar İş Birimi, günümüzde, yıllık 1,6 milyon adetlik satışla Stellantis net gelirlerinin üçte birini oluşturuyor. Pro One stratejisi, Stellantis'in Dare Forward 2030 stratejik plan hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Şirket, ticari araç net gelirlerinin 2030 yılına kadar, 2021 yılına göre 2 katına çıkaracak; yüzde 40 elektrikli araç (EV) satış karmasına ulaşacak ve 5 milyar Euro hizmet geliri elde edecek.

Stellantis, Pro One lansmanının bir parçası olarak, her marka için ikinci nesil 0 emisyonlu güç-aktarma sistemleri, benzersiz bir hidrojen çözümü, tam bağlantı ve üst düzey otonom sürüş destek sistemlerini içeren tamamen yeni bir Van serisi tanıttı.

Marka, buna paralel olarak Ram ProMaster EV, 2025 Ram 1500 REV gibi modellerle de ürün gamını elektrikli Van ve Pick-Up araçlarla, Kuzey Amerika'da yeniden canlandırılacak.

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı Jean-Philippe Imparato; "Stellantis'in net gelirlerinin üçte birini ticari araçlar oluşturuyor. Ticari araçlardaki liderliğimizi 6 marka, tek güç konseptiyle daha da ileriye taşımak için Pro One stratejimizi pazara sunuyoruz. Müşteri beklentileri daha karmaşık ve çeşitli hale geldikçe, her özel gereksinimi özel bir çözümle karşılamak için buradayız. Misyonumuz, dünyanın her yerindeki müşterilerimizle yan yana durmak ve onların gelişmesine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sunmak" dedi.

Stellantis Pro One altı temel unsur tarafından destekleniyor.

Günümüzde Stellantis, "Genişletilmiş Avrupa" pazarında yüzde 31 pay ile, Güney Amerika pazarında ise yüzde 28 pay ile ticari araç satışlarında sektöre liderlik ediyor. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika'da 2'inci, Kuzey Amerika'da ise 3'üncü sırada yer alıyor. Stellantis, 2021 yılından bu yana, tamamen elektrikli ticari araç serisiyle, "Genişletilmiş Avrupa" Ticari BEV pazarında %40'ın üzerinde paya sahip. Tartışmasız lider olmasının yanı sıra hidrojen ve alternatif yakıtlarda ise teknoloji öncüsü olmayı sürdürüyor.

Pro One stratejisi ayrıca, uygun fiyatlı, güvenilir bir elektrikliye geçiş dönüşümü ve mevcut içten yanmalı ticari araç filolarının ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Bu strateji, Stellantis'in Döngüsel Ekonomi uzmanlığından yararlanarak, Qinomic ile bir retrofit programının pilot uygulamasını da yürütüyor.

20 binin üzerinde küresel satış ve servis temas noktasına sahip olan Stellantis, satış ve servis danışmanları ağı ve uzatılmış çalışma saatleri ile, müşterilere tamamen kapsayıcı ve kişiye özel destek sağlıyor. Pro One, 360 derece yaklaşımı sayesinde markaların ürün uzmanları ile profesyonellere en uygun görev aracını, ekipman çözümlerini ve hizmetleri seçmelerine yardımcı oluyor. Stellantis, müşterinin beklentisine, yeteneklerine ve misyonuna bağlı olarak en uygun iş çözümünü öneriyor.

Stellantis, Pazar trendlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı yaklaşımıyla, sürücülerin verimliliğini artırmayı amaçlayan, arkada açılır kapı ve cep kapısı gibi donanım ve özelliklere sahip, büyük teslimat minibüsünün, özel fabrika çıkışlı bir versiyonunu sunacak.

Stellantis, 34 ülkede 400 küresel ortaklıktan yararlanıyor. Üretim ve teslimat sürelerini kısaltmak için, ticari araç satışlarının %50'sini temsil eden dönüşüm ve üstyapı gereksinimlerinde, müşteri, perakendeci ve üretici kesintisiz bir dijital müşteri yolculuğu ile birbirine bağlanıyor. Entegre yaklaşım, dönüşüm ve üstyapı sağlayıcılara tamamen dijital bir ekosisteme ortak erişim sağlamayı içeriyor. Dönüşüm ve üstyapı şirketleri, dönüşümleri elektriklendirmek için batarya eklemek yerine aracın kurulu enerjisini kullanan yeni e-Power Take Off (ePTO) çözümünden de yararlanacak.

Dare Forward 2030 stratejik planındaki yedi büyüyen iş kolundan biri olarak, 5 milyar Euro hizmet geliri hedefiyle Stellantis, 2023 sonuna kadar yeni Van ve Pick-Up araçların tamamını bağlantılı hale getirecek. 2026'dan itibaren ise müşterilerine kablosuz güncellemeler sağlayacak. Araçların bağlantılı hale gelmesi, bir taraftan toplam sahip olma maliyetini azaltırken, iş sürekliliği ve verimliliğine odaklanan yeni hizmet paketlerine de olanak tanıyacak. Paketler, EV filolarını optimize etmek için dijital bakım izleme, eko-sürücü koçluğu, görev yönetimi, şarj yönetimi yazılımı ve gerçek zamanlı sürücü uyarıları gibi hizmetler sunacak.

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot; "İkinci nesil elektrikli çözümlerle tüm Stellantis van serisinin yenilenmesi ve 2024'ten itibaren 4 Pick-Up modelin elektrikliye geçişi, 360 derece müşteri odaklı bir yaklaşıma dayanan 'Pro One' projesinin merkezinde yer alıyor. Bu, ticari araçlardaki uluslararası liderliğimizi pekiştirme tutkumuzu yansıtıyor" dedi.