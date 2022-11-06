Stellantis Paris Otomobil Fuarı'nda elektrikli araç vizyonunu sergiledi

Stellantis, 2024 yılına kadar 28 adet tamamen yeni elektrikli modeli pazara sunmayı planlarken, Paris Otomobil Fuarı’nda şirketin en güncel teknolojilerini, zengin elektrikli ürün gamı ve gelecek planlarının en yeni örneklerini sergiledi.

Stellantis, 2024 yılına kadar 28 adet tamamen yeni elektrikli modeli pazara sunmayı planlarken, Paris Otomobil Fuarı'nda şirketin en güncel teknolojilerini, zengin elektrikli ürün gamı ve gelecek planlarının en yeni örneklerini sergiledi.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares; "Tüm rakiplerimizden önce, 2038 yılında karbon nötr olma taahhüdümüzün sağlayabileceği faydaları Paris Otomobil Fuarı'nda bir kez daha sergileme şansı bulduk. Fransa'daki 12 montaj ve komponent fabrikamızda 12 farklı Stellantis elektrikli modelini üretiyoruz. Ticari ve endüstriyel liderliğimizi bu anlamda sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Tavares ayrıca, "Yeni Peugeot e-308 ve e-408 modellerini Mulhouse tesisimizde üretmeyi seçtik. Bu seçim, Stellantis'in sosyal ortaklarıyla birlikte, üretime dayalı, ileriye dönük bir yaklaşımla, endüstriye, 'içten yanmalı motor döneminin sonrası' için güçlü bir gelecek oluşturma yaklaşımını teyit ediyor" açıklamasında bulundu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares

Elektrik üretiminin geleceği

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, fuar kapsamında Mulhouse fabrikasının yeni Peugeot e-308 ve e-308 SW ile Peugeot e-408 modellerini üreteceğini de açıkladı. Şirket, 2024 yılına kadar Fransa'da 5 fabrikada 1 milyon araç üretim kapasitesi ile toplam 12 batarya elektrikli araç (BEV) üretmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Fransa'daki 7 tesiste temel elektrik bileşenleri (e-motorlar), e-DCT şanzımanlar ve bataryalar üretilecek.

Paris Otomobil Fuarı'ndaki ürün yenilikleri

DS Automobiles, dünyada birçok ilke imza atarak, önemli oranda genç ve tamamen elektrikli ürün yelpazesiyle fuarda atılım yaptı. 402 km'ye kadar menzil sunan ve tamamen elektrikli olarak ilk kez tanıtılan yeni DS 3 E-Tense, gelişmiş menzile sahip şarj edilebilir hibrit versiyonuyla DS 4; DS Performance ile geliştirilen yeni DS 7 E-Tense 4×4 360 ve DS 9 Opéra Premiere; Paris Otomobil Fuarı 2022'deki yenilikler arasında yer aldı.

Peugeot ise 408'in dünya tanıtımına ek olarak, Fransa'nın en çok satılan elektrikli aracı olan Peugeot e-208'in yeni, 400 km menzilli versiyonunu sergiledi. Peugeot aynı zamanda, yeni nesil e-Native otomobillere yönelik vizyonu olan Peugeot Inception Concept'i önümüzdeki haftalarda tanıtacağını açıkladı. Peugeot Inception Concept, markanın tamamen elektrikli ürün gamına odaklanarak önemli bir atılım yapacak.

Stellantis ayrıca, ziyaretçilerin endüstrinin ilk hidrojen yakıt hücreli minibüsleri hakkında daha fazla bilgi alabileceği özel bir standa da ev sahipliği yaptı. Şirket, fuar boyunca Peugeot e-Expert Hydrogen ve Citroën ë-Jumpy Hydrogen ile 20-30 dakikalık test sürüşlerine olanak tanıdı.

"2030'a Doğru Cesaretle"

Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen Stellantis'in elektrikli ürün gamı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere grubun "2030'a Cesaretle" küresel hedeflerini destekliyor:

• 21 yılına kıyasla 2030 yılına kadar %50 karbon emisyonunu azaltmak ve 2038 yılına kadar net karbon sıfırı olmak.

• 10 yılın sonuna kadar Avrupa'da binek otomobil BEV satış karmasında %100 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde binek otomobil ve hafif ticari araç BEV satış karmasında %50 hedefine ulaşmak.

• 2030 yılına kadar 75'in üzerinde BEV sunmak ve küresel çapta yıllık 5 milyon BEV satışına ulaşmak.