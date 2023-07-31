Stellantis ilk yarıyı rekorla kapattı

Stellantis, yılın ikinci yarısıyla ilgili finansal verilerini açıkladı.

Güçlü büyüme trendini yılın ilk yarısında da yeni rekorlarla devam ettiren Stellantis, ağırlıklı olarak daha yüksek teslimat adetlerine bağlı olarak net gelirini, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 98,4 milyar euro seviyesine çıkardı. Düzeltilmiş faaliyet gelirini (AOI), 2022 yılının ilk yarısına oranla yüzde 11 artıran Stellantis, 14,1 milyar euro'luk gelire ve yüzde 14,4 seviyesinde güçlü bir marja ulaştı.

Şirketin artan satış performansı, karını da ciddi oranda etkiledi. Buna göre Stellantis, 2022'nin ilk yarısına kıyasla net karını yüzde 37 artışla 10,9 milyar euro seviyesine yükseltti. Endüstriyel serbest nakit akışını da geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 milyar euro artıran Stellantis, 8,7 milyar euro'ya ulaşmış oldu. Şirket, 2023'ün ilk yarısında 0,7 milyar euro değerinde hisse geri aldı ve açıklanan 1,5 milyar euro değerinde hisse geri alım programını da 2023'ün sonundan önce tamamlamayı planlıyor. Şirketin ortaya koyduğu bu rekor sonuçlar, Stellantis'in "Net 0 Karbon" dönüşümüne giden sürdürülebilir bir yolu yönetmek için sürekli stratejik yatırımlara olanak tanıyor.

Stellantis'in kapsamlı elektrikli mobilite yatırımı da meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, global BEV (Batarya elektrikli araç) ve LEV (Düşük emisyonlu araç) satışlarını sırasıyla yıllık yüzde 24 artışla 169 bin adede ve yüzde 28 artışla 315 bin adede yükseltmeyi başardı. Bu sonuçlarla Stellantis, EU30 genel BEV satışlarında üçüncü, LEV satışlarında ABD pazarında ikinci sırada yer aldı.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares

"2023 için iyi bir konuma sahibiz"

Şirketin rekor finansal sonuçlarını değerlendiren Stellantis CEO'su Carlos Tavares, şunları söyledi: "Bu yılın ilk yarısındaki olağanüstü performansımız, uzun vadeli sürdürülebilirliğimizi ve Dare Forward 2030 planımızın hedeflerini gerçekleştirme sürecini destekliyor. Şirketi dış zorluklardan korurken tavizsiz dönüşüm yolculuğumuza başlamak için tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve açık fikirliliği gerekiyor. Her bir çalışanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum ve ekiplerin birden fazla boyutta hizmet verdiğini söylemekten gurur duyuyorum. 2023'ün kalanı ve sonrası için iyi bir konuma sahibiz."

Stellantis N.V., 14 ikonik markası ile elektrikli ve yazılım odaklı araçlara geçiş yaparken, uygun maliyetli bir ürün gamı ile güçlü büyümesini sürdürüyor. Net gelir, AOI ve net karda yeni rekorlar kırarak birden fazla eksende değer yaratmaya devam eden Stellantis, zorlu iş ortamına rağmen Dare Forward 2030 taahhütlerini üç temel kavrama odaklanarak yerine getiriyor:

Şirket şu anda tedarik güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşmek için gereken bileşenlere yönelik inovasyonu teşvik etmek üzere çok yönlü bir strateji yürütüyor. Haziran 2023'te açıklanan ve Foxconn ile yeni ortak girişim olan SiliconAuto, 2026'dan itibaren ileri teknoloji otomotiv yarı-iletken ailesi tasarlayacak ve satışını yapacak.

Stellantis kısa bir süre önce Archer Aviation'daki stratejik hissesini artırdı ve şu an Georgia-ABD'de bulunan dünyanın ilk yüksek hacimli eVTOL uçak üretim tesisinin inşaatı hızla devam ediyor.

Stellantis, AB30'da yüzde 30,9 ve Güney Amerika'da yüzde 26,8 pazar payıyla ticari araç lideri. Aynı zamanda AB30 BEV satışlarında 1 numara. Stellantis'in Kuzey Amerika'daki ilk BEV van modeli olan yeni Ram ProMaster BEV, Avrupa pazarı için endüstride öncü hidrojen yakıt hücresi ürün gamını tamamlayarak bu yıl içinde piyasaya çıkacak.

Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki EV müşterilerine sorunsuz bir şarj ve enerji yönetimi sağlamak için 360 derecelik bir ekosistem olan Free2move Charge'ı pazara sundu. Free2move, esnek ulaşım hizmetlerini genişletti ve şu an 9 ülkede, 19 şehirde, 6 milyondan fazla müşteri ve 2022'de 16 milyon kullanıcı ile Avrupa araç paylaşım pazarının yaklaşık yüzde 50'sine sahip.

Stellantis, 30 Haziran 2023 itibariyle yaklaşık 45 milyon hisse geri alarak ve açıklanan 1,5 milyar euro değerinde hisse geri satın alma programının 0,7 milyar euro'sunu gerçekleştirdi ve hisse geri alım programını 2023'ün sonundan önce tamamlamayı planlıyor. 2022 mali yılında hissedarlara ve çalışanlara 6 milyar euro'nun üzerinde temettü ve ikramiye dağıttı.