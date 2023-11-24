Stellantis Grubu, fabrika çıkışlı 2. el otomobil satışlarına başlıyor

Fransız üretici Renault'tan sonra Stellantis Grubu da 2. el otomobil satışlarına yönelik yeni bir sistem olan SUSTAINera'yı geliştirdi. Marka yeniden üretim, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm stratejilerini hayata geçirecek olan Stellantis Grubu, Torino'daki Mirafiori tesisini döngüsel ekonomi merkezine dönüştürecek.

Hem ülkemizde hem de dünyada artan parça ve otomobil fiyatlarının etkisiyle birlikte markalardan 2. el otomobillere de yönelik hamleler gelmeye başladı. Bu kapsamda Fransız üretici Renault'tun ardından Steallantis Grubu'da 2. el otomobil satışlarına yönelik yeni bir sistem geliştirdi. İşte Stellantis Grubu ve fabrika çıkışlı 2. el satışlar hakkında detaylar…

Renault'tan sonra sıra Stellantis'te! Fabrika çıkışlı 2. el dönemi başlıyor

Otomobil gazetecesi Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Fransız Renault markasının "Refactory" sisteminden etkilenmiş olan Stellantis Grubu "SUSTAINera" isimli projeleri ile bir 2. el otomobil ve parça döngüsü yaratmayı planlıyor. Renault'tun "Refactory" sistemi ile karşılaştırıldığında işlerin boyutu biraz daha artmış diyebiliriz.

Buna göre Opel, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Fiat, Citroen gibi markaları elinde bulunduran Stellantis Grubu 40 milyon Euro yatırımla Torino'daki 73 bin m2'lik Mirafiori tesisini SUSTAINera ismiyle döngüsel ekonomi merkezine dönüştürüyor. Bu yeni merkezde marka yeniden üretim (reman), onarım (repair), yeniden kullanım (reuse) ve geri dönüşüm (recycle) başlıklarındaki stratejisini hayata geçirecek.

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Sistem 4 adımda işliyor. İlk olarak mekanik olarak adlandırılabilecek batarya, motor, şanzımanlar vb. fabrikaya gelecek. Ardından bu parçalar fabrika ortamında kontrollü ve standartlara uygun bir şekilde sökülüp temizlenerek sorunları tespit edilecek. Parçanın durumuna göre yeniden üretim veya tamir işlemi fabrika standartlarında uygulanacak.

Daha sonra otomobiller dış kozmetik olarak incelenmeye alınacak Burada otomobillerin dış gövdelerindeki kusurlar incelenecek ve yine fabrika standartlarında düzeltilecek. Gerekli görülen yerlerde tamir işi yapılırken gerekli yerlerde direkt olarak parça değişimi yapılacak. Tabi tüm bu parçalar orijinal olarak değiştirilecek.

Kozmetik olarak işlemleri tamamlanan araçlar satışa hazır hale getirilip satışa sunulacak. Bunların yanındaki son adım ise kurtarılamayacak durumda olan otomobillerin geri dönüşüm işlemleri. Burada araç üzerinden işe yarayabilecek ve standartlara uygun parçaların sökülmesiyle birlikte otomobil geri dönüşüm hattına sokulacak ve başka otomobillerin yapımında hammadde olarak tekrar kullanılacak.