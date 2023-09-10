Stellantis, elektrikli otomobil bataryalarını küçültmek için adım attı

Stellantis, Fiat, Ferrari gibi markaları içeren firma, elektrikli otomobil bataryalarının boyutunu yüzde elli küçültmeyi planlıyor. Bu adım, uzun menzilli küçük elektrikli otomobillerin üretimini desteklemeyi amaçlıyor.

Stellantis, elektrikli otomobil bataryaları için önemli bir adım attı. Fiat, Ferrari gibi önemli otomobil markalarını içinde barındıran firma batarya boyutlarını küçültmenin peşinde. Bu anlamda İtalyanlar uzun menzilli küçük elektrikli otomobiller için düğmeye bastı.

Uzun menzilli küçük elektrikli otomobil bataryası küçülüyor

Stellanis tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, İtalyan firma pillerde yüzde elli boyutunda küçültmeyi planlıyor. Buna göre firmanın hedefi 2030 yılına kadar bu hedefe ulaşmak.

Firma daha önce lityum-sülfür batarya teknolojisinde önemli bir yere sahip Lyten'e büyük bir yatırım yaptı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Stellanis, bu yatırımın meyvelerini almaya başladı.

Buna göre yeni geliştirilen prototip, elektrik dönüşüm modüllerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Buna göre yeni batarya teknolojisi elektrikli şarj cihazı ile invertörün işlevlerini lityum iyon akü modüllerinde birleştirerek iç mekandan tasarruf sağlıyor. Böylece elektrikli otomobil bataryaları hem daha küçük hem de daha hafif olacak.

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Burada asıl amaç ise Çin'in etkili olduğu küçük boyutlu ve uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında fark yaratmak. Stellanis özellikle Fiat markasıyla küçük boyutlu ve uygun fiyatlı otomobil üretmek konusunda tecrübeli.

Bu anlamda firmanın Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle bu alanda rekabet etmesi beklentiler arasındaydı. Stellanis'in kendi elektrikli otomobil bataryasını üretmesi, Avrupa otomobil pazarının geleceği açısından önemli. Ancak bu yeni pillerin 2030 yılında karşımıza çıkacak olması soru işaretlerinden biri. Özellikle elektrikli otomobil bataryası konusunda her yıl yeni bir atılım karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte uygun fiyatlı ve uzun menzilli elektrikli otomobiller tüm pazarı da değiştirebilir. Tabii ki ortada ne otomobilin ne de bataryanın olmadığını da unutmamak gerekiyor. Stellanis, geçen sene yaptığı duyuruda 2027 yılında tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Bu hedefe göre 2030 yılı da erkene çekilmeyecek gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil teknolojisinde ise hem batarya ömürleri hem de şarj hızı büyük önem arz ediyor. Bu boyutları düşen pillerin aynı zamanda hızlı şarj olması da beklentiler arasında. Ancak firma arada yedi yıl olduğu için bu konuda bir bilgi paylaşmadı.

Peki sizce Avrupalı üreticiler elektrikli otomobil devriminin gerisinde mi kaldı? Yorumlarınızı bekliyoruz.