Elektrikli otomobil dünyası hızla büyürken, Avrupalı şirketler de geri kalmak istemiyor. Bu kapsamda dizel araçların bölgesel olarak yasaklanması ise kullanıcıları tedirgin etmiş durumda. Ancak Peugeot, Chrysler, Citroen gibi şirketlerin sahibi Stellantis, başlattığı yeni program kapsamında bazı dizel araçlarını elektrikli hale getirecek.

Elektrikli otomobil dünyası hızla büyürken, Avrupalı şirketler de geri kalmak istemiyor. Bu kapsamda dizel araçların bölgesel olarak yasaklanması ise kullanıcıları tedirgin etmiş durumda. Ancak Peugeot, Chrysler, Citroen gibi şirketlerin sahibi Stellantis, başlattığı yeni program kapsamında bazı dizel araçlarını elektrikli hale getirecek.

Stellantis, dizel minibüsleri elektrikli yapacak

Stellantis, Peugeot Expert ve Citroen Jumpy gibi popüler dizel minibüslerini 2024'ten itibaren elektrikli güç aktarma organlarına dönüştürmeyi planlıyor. Programın amacı, yeni bir elektrikli araç alamayan küçük işletme ve ticari operatörleri kaybetmemek olacak.

Araç sahiplerini sıfır emisyonlu minibüslere kavuşturmayı planlayan Stellantis, bu kapsamda uygun fiyatlı dönüşümler sağlayacağını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan yönetici Xavier Peugeot, Stellantis üretim tesislerinde gerçekleşen dönüşümler 20 bin eurodan ucuz olacak.

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Bu program ilk olarak Fransa pazarında yürütülecek. 10 bin euroya kadar olan dönüşüm maliyetlerinin yüzde 40'ını ise devlet teşvikleri karşılaşayacak. Eskimiş minibüsler, 2.0 litrelik dizel motorlar yerine daha temiz elektrikli güç aktarma organıyla değiştirecek.

Program kapsamında güç organlarının sunacağı menzil ise tartışma konusu oldu. Stellantis, şu anda sıfır elektrikli minibüslerin 224-350 km'lik menzillerini sağlayamayacaklarını ifade etti. Ancak Peugeot, dönüşümlerin ticari operasyonlar için güvenilir olacağının altını çizdi.

Ayrıntılar henüz teyit edilmemiş olsa da, fabrika çıkışlı elektrikli modellerin 50 kWh ve 75 kWh batarya paketlerini ve 134hp elektrik motorunu kullanmaları bekleniyor. Bakalım bu program Türkiye'ye gelecek mi, zamanla göreceğiz.

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