Stellantis 2022 yılını rekor finansal sonuçlarla kapattı

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, 2022 yılını global çapta büyüme rakamlarıyla kapattı.

2022 yılı finansal dönemi için rekor sonuçlar yayımlayarak birleşme sinerjilerinin gerçekleşmesini hızlandıran grup, ilk günden itibaren yürütme hızına net biçimde odaklanarak sağlam bir ticari performans inşa etti.

"Dare Forward 2030" stratejik planını hız kesmeden uygulamaya devam eden Stellantis, mobilite özgürlüğünü korumaya da devam ediyor. Stellantis CEO'su Carlos Tavares; "Finansal sonuç rekorlarımızla, Dare Forward 2030 stratejik planına odaklanmış bir şekilde, elektrikliye geçiş stratejimizin Avrupa'daki etkinliğini kanıtladık. Artık, 2023 yılından itibaren Kuzey Amerika'da ilk tamamen elektrikli araçlarımızla aynı dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek teknolojiye, ürünlere, hammaddelere ve batarya ekosistemine sahibiz. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkılarından dolayı her bir çalışanımıza ve ortaklarımıza derin şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares

Mart 2022 yılında tanıtılan, Dare Forward 2030, şirketin net gelirlerini 2030 yılına kadar (2021'e kıyasla) ikiye katlayarak 300 milyar Euro'ya çıkarma ve aynı zamanda 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri (AOI) marjlarını sürdürme hedefini sağlayacak üç temel sütun üzerine inşa ediyor.

Önemsemek (Care): Stellantis, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltma ve 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşma hedefine sahip. Şirket, 2022 yılında endüstriyel ve gayrimenkul (Kapsam 1 ve 2) karbon ayak izini %11 azalttı. Müşteri memnuniyetinde 1 numara olma yolunda ilerleyen Stellantis, son kullanıcıya aracını teslim ettikten üç ay sonra araç kusur oranlarında yaklaşık %30'luk bir azalma kaydetti. Şirketin önemli İK süreçlerinin tümü, çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhütleriyle uyumlu hale getirildi ve liderlik pozisyonlarının %27'si kadınlar tarafından yönetiliyor. Şirket, 2025 yılına kadar bu oranı %30'a taşımayı hedefliyor.

Teknoloji (Tech): Stellantis'in elektrikliye geçiş hamlesi, global l batarya elektrikli araç (BEV) satışlarında yıldan yıla %41 artışla 2022'de 288.000 araca ulaştı. Şu anda sunulan 23 BEV araç ile BEV ürün gamı 2024 yılının sonuna kadar ikiye katlanarak 47'ye ulaşacak. Şirket, 2030 yılına kadar dünya genelinde 75'in üzerinde BEV model ve dünya genelinde 5 milyon BEV satışı hedefliyor. Stellantis, EU30 Ticari Araç BEV satışlarında 1. ve EU30 genel BEV satışlarında 2., Fransa'da Peugeot e-208 ile 1. oldu.

Şirket, Automotive Cells Company, Samsung SDI ve LG Energy Solution ile birlikte beş gigafabrika (üçü Avrupa'da ve ikisi Kuzey Amerika'da) kurmak üzere konumları onayladı. Hammaddelerin dikey entegrasyonu odak noktası olmaya devam edecek. Ayrıca Vulcan Energy, Controlled Thermal Resources, Alliance Nickel Limited (eski adıyla GME Resources Limited), Element 25 ve Terrafame ile ayrı anlaşmalar imzalandı.

Stellantis, Archer ile stratejik ortaklığını derinleştiriyor. Şirket, Archer'ın amiral gemisi elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı olan Midnight'ı kentsel ulaşımı hafifletmeye yardımcı olmak üzere birlikte üretme planlarını açıkladı. Şirket, hidrojenle çalışan çözümlerin gelişimini hızlandırmak için sıfır emisyonlu hidrojen ulaşımında dünya lideri Symbio'dan hisse satın almayı planladığını açıkladı. Stellantis Ventures ayrıca 10 adet start-up yatırımı yaptı. 2023 yılında üç proje pazara sunulacak.

Stellantis'in yazılım geliştirmeleri, Amazon, Foxconn ve Qualcomm ile derin ortaklıklar, 1.500'ün üzerinde yazılım mühendisinin işe alınması ve Yazılım ve Veri Akademisi'nden yaklaşık 700 mezunla sağlam bir zemin kazandı. Bu arada STLA Brain, STLA SmartCockpit ve STLA AutoDrive yazılım platformlarının geliştirilmesi de devam ediyor. Prototip yol testleri 2023'ün ikinci yarısına kadar devam edecek ve teknoloji üretimine ise 2024'ün sonunda başlanacak. Stellantis, aiMotive'in satın alınmasıyla yapay zeka ve otonom sürüş çekirdeği teknolojisini geliştirdi. Satın alma, BMW ve Waymo ile mevcut çalışmaları tamamlıyor.

Yazılım büyüme stratejisi, iş hacmi 2021 yılına kıyasla 2022 yılında %25 büyürken, 20 milyar Euro'luk Net Gelir ve ~%40 Brüt Kar Marjı olan 2030 hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Yıl sonunda, Stellantis'in para kazanılabilir bağlantılı araç parkı (5 yıllık hareketli araç parkına dayanıyor) yaklaşık 13 milyon araçtı. Hedef, 2030 yılına kadar 34 milyon'a ulaşmak. Ayrıca STLA Beyin ve standardizasyon çabaları ile eski sistemlerden ve çözümlerden araç başına ECU'ları >%50 oranında azaltmayı öngörüyor.

Değer (Value): Stellantis, temel faaliyet alanını desteklemek üzere 7 değer yaratan yeni ek alan belirledi ve yıldan yıla büyüme kaydetti.

• Bugüne kadar, ABD'li bayilerin yaklaşık %90'ının eklenmesiyle ABD Finco operasyonları genişlemeye devam etti.

• İtalya'daki ilk Döngüsel Ekonomi Merkezi ve hafif ticari araçların elektrikli olarak yenilenmesi için konsept geliştirmek üzere Qinomic ile stratejik ortaklık da dahil olmak üzere Döngüsel Ekonomi stratejisini açıkladı.

• Aramis Group, İtalya ve Avusturya'daki satın almalarla Avrupa'daki çevrimiçi ikinci el otomobil satış liderliğini pekiştirdi. Şirket ayrıca 2023 yılında Kuzey Amerika'da Spoticar'ı tanıtarak bayilerin ikinci el araç satışlarını genişletiyor.

• Mobilisights, Ocak 2023'te kullanıma sunuldu. Hizmet olarak veri çözümü ile şirketin büyümesini destekleyen bağımsız bir iş birimi.

Daha da önemlisi, tüm bölgeler büyüyor ve rekor karlılık sağlıyor. "Third Engine" Orta Doğu ve Afrika, Güney Amerika, Çin, Hindistan ve Asya Pasifik – Net gelirlerini yıllık %34 artırdı. 2022 için AOI katkısını iki kattan fazla artırarak 3,8 milyar Euro'ya çıkardı ve 2030 yılına kadar Şirketin küresel Net gelirlerinin %25'inden fazlasını elde etme hedefine ulaşmak için ilerleme kaydetti.