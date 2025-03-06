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Stefan Tarnovanu kimdir? Stefan Tarnovanu Galatasaray'a gelecek mi?

Stefan Tarnovanu kimdir? Stefan Tarnovanu Galatasaray'a gelecek mi?
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Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarla ilgili Rumen basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Stefan Tarnovanu kimdir? Stefan Tarnovanu Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray, sezon sonunda emekli olması beklenen Fernando Muslera'nın yerine şimdiden kaleci aramaya başladı. Sarı-kırmızılıların Rumen takımı FCSB forması giyen 24 yaşındaki kaleci Stefan Tarnovanu'ya yöneldiği iddia edildi. Cimbom'un Rumen kaleciyi izlemek için FCSB ile Lyon arasında oynanacak maça temsilci göndereceği de öne sürüldü. Stefan Tarnovanu kimdir? Stefan Tarnovanu Galatasaray'a gelecek mi?

STEFAN TARNOVANU KİMDİR?

Stefan Tarnovanu, bu sezon FCSB kalesini 47 resmi maçta korudu. 24 yaşındaki kaleci, bu müsabakalarda 41 gol yerken 19 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 1.97'lik file bekçisinin Rumen takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

STEFAN TARNOVANU GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Sezon sonunda Fernando Muslera'nın emekli olması beklenen sarı-kırmızılılarda yönetim, Uruguaylı eldivenin alternatifini aramaya başladı. Rumen basınından Sport.ro'da yer alan habere göre; FCSB forması giyen Stefan Tarnovanu, Galatasaray'ın radarına girdi.

Galatasaray ile birlikte Napoli'nin de ilgilendiği söylenen Stefan Tarnovanu için iki kulübün temsilcilerinin FCSB ile Lyon arasında oynanacak maçta yer alacağı belirtildi. GSP.RO, FCSB'ye yakın bir kaynağın kendilerine, "Napoli ve Galatasaray, Tarnovanu'yu izlemesi için Romanya'ya dört kişi gönderdi. Maç günü burada olacaklar. Stadın ikinci katında bulunan bir locada koltukları var. Özel konuklar olarak havaalanından alınacaklar ve doğrudan maça gelecekler" dediğini iddia etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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