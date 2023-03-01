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Stefan Kuntz ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Stefan Kuntz kaç TL bağışladı?

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Stefan Kuntz ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Stefan Kuntz kaç TL bağışladı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Stefan Kuntz ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Stefan Kuntz kaç TL bağışladı? İşte detaylar...

'Omuz omuza' kampanyası 80 milyon TL'lik dev bağışla başladı"Omuz omuza" kampanyası 80 milyon TL'lik dev bağışla başladı
Omuz Omuza Canlı İzle! 1 Mart Omuz Omuza Deprem Bağış Kampanyası canlı yayın izle! Omuz Omuza canlı izleme linki var mı, nereden izlenir?Omuz Omuza Canlı İzle! 1 Mart Omuz Omuza Deprem Bağış Kampanyası canlı yayın izle! Omuz Omuza canlı izleme linki var mı, nereden izlenir?

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Stefan Kuntz'un ne kadar bağış yaptığı araştırılıyor. Peki, Stefan Kuntz ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Stefan Kuntz kaç TL bağışladı? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Omuz Omuz programının canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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