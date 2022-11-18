Stefan Kuntz küfür mü etti, ne dedi? (VİDEO) Stefan Kuntz Türkçe küfür mü etti?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sandalyeden düşme tehlikesi geçirdi. Kuntz, bu esnada refleks olarak Türkçe küfür etti. Stefan Kuntz küfür mü etti? Stefan Kuntz ne dedi? Stefan Kuntz Türkçe küfür mü etti? merak ediliyordu. İşte yaşananlar!

Stefan Kuntz küfür mü etti? A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sandalyeden düşme tehlikesi geçirdi. Kuntz, bu esnada refleks olarak Türkçe küfür etti. Stefan Kuntz küfür mü etti? Stefan Kuntz ne dedi? Stefan Kuntz Türkçe küfür mü etti?merak ediliyordu. İşte yaşananlar haberimizde...

KUNTZ NE DEDİ?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam, basın toplantısına başlamak üzereyken talihsiz bir kaza yaşadı.

Düşme tehlikesi yaşadı, ağzından refleks olarak Türkçe küfür çıktı.

KÜFÜR SONRASI AĞZINI KAPATTI

Yanındakilerin de yardımıyla düştüğü yerden kalkan Kuntz Türkçe olarak "S..ir" diye bağırdı. Ettiği küfrün farkına varan Kuntz, daha sonra eliyle ağzını kapattı.

Kuntz, oturduğu sandalyeye yaslanmak üzereyken düşme tehlikesi yaşadı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Kuntz'un ağzından refleks olarak Türkçe küfür duyuldu.

"Bu anı geriye alabiliyor muyuz?"

Yaşanan olay sonrası basın odasında gülüşmeler yaşanırken, durumu toparlamaya çalışan Alman teknik adamın, "Bu anı geriye alabiliyor muyuz?" demesi dikkat çekti.