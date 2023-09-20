Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile yaptığı görüşmenin ardından Alman hoca ile yolları resmen ayırdı. Eski Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir? Gibi birçok detaylı soru merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Eski Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hayatı ve biyografisi!

Stefan Kuntz kimdir? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Türkiye Futbol Federasyonu,teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Eski Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hayatı ve biyografisi!

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Kuntz, 30 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı. Stefan Kuntz 1692 doğumludur. Almanya'da forvet mevkiinde oynamıştır. Almanya millî takımı ile 1996'da Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.