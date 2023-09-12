Stefan Kuntz istifa mı etti? Stefan Kuntz açıklama nedir?

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STEFAN KUNTZ İSTİFA MI ETTİ?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda alınan 1-1'lik beraberliğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler 4-2 yenildiğimiz Belçika'daki Japonya maçında da devam etti. Stadı dolduran gurbetçi taraftarlar Alman hoca için "Go Home Kuntz" (Evine dön Kuntz) pankartı açtı.

ERMENİSTAN MAÇI SONRASI SERT TEPKİ

Özellikle Ermenistan'a iç sahada kaybedilen 2 puan sonrası istifa etmesi istenen Kuntz'a yönelik eleştiriler bir hayli artmıştı. Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da maçı takip eden Türk taraftarlar Mili Takım 2 farklı geriye düşünce TFF ve Kuntz için istifa tezahüratları yaptı.