A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı merak ediliyor. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğine dair iddialar yer alıyor. Peki, Stefan Kuntz görevden alındı mı? Stefan Kuntz Milli Takımı bıraktı mı, neden bıraktı? Milli Takımın Teknik Direktörü kim olacak?

Stefan Kuntz görevden alındı mı? Sorusu bir süredir gündemde yer almaktaydı. A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz hakkında araştırmalar sürüyor. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verdi. Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı. Peki, Stefan Kuntz görevden alındı mı? Stefan Kuntz Milli Takımı bıraktı mı, neden bıraktı? Milli Takımın Teknik Direktörü kim olacak?

STEFAN KUNTZ GÖREVDEN ALINDI MI?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi. Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

MİLLİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Kunt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulisler de hareketlendi. A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim, Vincenzo Montella gibi isimler ön plana çıkıyor.