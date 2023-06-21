Türkiye Futbol Federasyonu'nda 21 Haziran'da yapılacak seçimlere mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girecek. Yeni dönemde değişikliğe hazırlanan Büyükekşi, Kuntz ile yolları ayırıp A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor. Peki, Stefan Kuntz A Milli Takım'dan ayrılacak mı 2023? A Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak, isim belli oldu mu? İşte detaylar...

Ayrılık sorusu hem Kuntz'a hem Büyükekşi'ye soruldu! Bambaşka cevaplar verdiler

Türkiye A Milli takım yeni teknik direktörü kimdir? Stefan Kuntz A Milli takımdan ayrılacak mı? Stefan Kuntz istifa mı edecek? Stefan Kuntz milli takımı bırakıyor mu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Stefan Kuntz A Milli Takım'dan ayrılacak mı 2023? A Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak, isim belli oldu mu? İşte bilgiler...

STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIMI BIRAKIYOR MU?

TFF'de yapılacak seçimlerde tek aday olan Mehmet Büyükekşi, yeni döneminde Stefan Kuntz ile çalışmayı düşünmüyor. Alman hocanın koltuğuna en ciddi aday ise Abdullah Avcı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeni dönemde Alman hocanın yerine yerli bir ismi tercih edeceği iddia ediliyor. Kuntz'un koltuğuna en büyük aday ise Abdullah Avcı. İlerleyen günlerde Kuntz ile ilgili kararın resmen açıklanması bekleniyor.

STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIM'DA KAÇ ORTALAMA YAPTI?

Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 18 maça çıktı. Alman hoca yönetimindeki A Milli Takım bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kuntz, ay-yıldızlılarla 2.11 puan ortalaması tutturdu.