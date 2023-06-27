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Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?

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Steam, oyuncular arasında en popüler video oyun platformlarından biri olarak bilinir ve her yıl büyük mevsimsel indirimler düzenleyerek oyun fiyatlarını düşürür. Bu sayede oyunseverler, istedikleri oyunların indirime girmesi durumunda daha uygun fiyatlarla kütüphanelerine ekleyebilirler. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?

Steam'de yaz indirimleri tarihi ve indirime girecek oyunların isimleri belli oldu. Peki Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman? Steam'de hangi oyunlar indirime girdi? Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı? İşte detaylar...

2023 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam, 2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 29 Haziran 20.00'da başlayacağını 13 Temmuz saat 20.00'da ise sona ereceğini duyurdu.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?

STEAM 2023 YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Steam yaz indirimleriyle beraber indirime girecek oyunlar ise şöyle:

Sid Meier's Civilization VI

Anno 1800

Dead Cells

The Mageseeker: A League of Legends Story

Pharaoh: A New Era

Rust

Vertigo 2

Terra Nil

Sifu

Stardew Valley

Boundary

Smalland: Survive the Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Total War: WARHAMMER III

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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