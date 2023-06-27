Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?
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Steam, oyuncular arasında en popüler video oyun platformlarından biri olarak bilinir ve her yıl büyük mevsimsel indirimler düzenleyerek oyun fiyatlarını düşürür. Bu sayede oyunseverler, istedikleri oyunların indirime girmesi durumunda daha uygun fiyatlarla kütüphanelerine ekleyebilirler. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?
Steam'de yaz indirimleri tarihi ve indirime girecek oyunların isimleri belli oldu. Peki Steam 2023 yaz indirimleri ne zaman? Steam'de hangi oyunlar indirime girdi? Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı? İşte detaylar...
2023 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Steam, 2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 29 Haziran 20.00'da başlayacağını 13 Temmuz saat 20.00'da ise sona ereceğini duyurdu.
STEAM 2023 YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?
Steam yaz indirimleriyle beraber indirime girecek oyunlar ise şöyle:
Sid Meier's Civilization VI
Anno 1800
Dead Cells
The Mageseeker: A League of Legends Story
Pharaoh: A New Era
Rust
Vertigo 2
Terra Nil
Sifu
Stardew Valley
Boundary
Smalland: Survive the Wilds
Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition
Total War: WARHAMMER III