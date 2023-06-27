Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?

Steam, oyuncular arasında en popüler video oyun platformlarından biri olarak bilinir ve her yıl büyük mevsimsel indirimler düzenleyerek oyun fiyatlarını düşürür. Bu sayede oyunseverler, istedikleri oyunların indirime girmesi durumunda daha uygun fiyatlarla kütüphanelerine ekleyebilirler. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam 2023 yaz indirimleri başladı mı?