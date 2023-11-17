Steam dolar kurunu 2022 yılında 10 TL'ye sabitlemişti. Ancak dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını duyurmuştu. Steam ne zaman dolara geçecek? Sorusu bu nedenle merak edilmekte. Peki, Steam ne zaman dolara geçecek? Steam kuru ne zaman, hangi tarihte değişecek?

Steam ne zaman dolara geçecek? Steam kuru ne zaman, hangi tarihte değişecek?

Steam ne zaman dolara geçecek? Sorusu, dijital oyun dağıtımı platformu Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını duyurmasının ardından birçok oyuncu tarafından internet üzerinde sorgulatılmakta. Steam, platformun ana sayfası üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Ana sayfadaki açıklamaya göre, Steam artık oyunları Türk Lirası (TL) üzerinden satmayacak. Peki, Steam ne zaman dolara geçecek? Steam kuru ne zaman, hangi tarihte değişecek?

STEAM NE ZAMAN DOLARA GEÇECEK?

Steam, platformun ana sayfası üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Ana sayfadaki açıklamaya göre, Steam artık oyunları Türk Lirası (TL) üzerinden satmayacak. 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'de satılan oyunlar için kullanılan para birimi Amerikan Doları (USD) olarak değiştirilecek. Buna göre 20 Kasım'dan itibaren Türkiye'de satılan oyunlar için kullanılan para birimi Amerikan Doları (USD) olarak değiştirilecek.

STEAM OYUNLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Steam dolar kurunu 2022 yılında 10 TL'ye sabitlemişti. Ancak dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini duyurdu. Böylelikle platform üzerinde bulunan oyunlara yaklaşık yüzde 200 zam gelecek.