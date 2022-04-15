Steam Hafta Sonu İndirimleri: Bu hafta Steam'da hangi oyunlar indirimde? Steam indirimleri devam ediyor!

Steam indirimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır. Her geçen gün aktif kullanıcı sayısında artış yaşanan Steam'de günlük ve haftalık Steam indirimleri uygulanmaktadır. Oyun fiyatlarındaki indirimlerle oyuncuların kalbini kazanan steam bu hafta hangi oyunlara indirim yaptı? İşte Steam indirimli oyunlar haberimizde...

STEAM İNDİRİMLERİ

Steam bu hafta sonu 2 oyunda indirim yaptı: Darkest Dungeon ve Back 4 Blood

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon 39,00 TL'den yüzde 85 indirimle 5,85'TL'ye düştü.

Darkest Dungeon, maceranın psikolojik stresleri hakkında zorlu bir gotik rogue benzeri sıra tabanlı RPG'dir. Hayal edilemez korkulara, strese, hastalığa ve her yeri saran karanlığa karşı kusurlu kahramanlardan oluşan bir ekibi toplayın, eğitin ve yönetin.



Çıkış tarihi: 19 Oca 2016

Darkest Dungeon Sistem Gereksinimleri



Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

Back 4 Blood



Back 4 Blood 249,00 TL'den yüzde 50 indirimle 124,50'TL'ye düştü.



Back 4 Blood, eleştirmenlerce beğenilen Left 4 Dead serisinin yaratıcılarının ellerinden çıkmış heyecan verici ve eşli oynanabilen birinci şahıs nişancı oyunudur.

Çıkış tarihi: 12 Eki 2021

Back 4 Blood Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) OR AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti OR AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p/ 60fps/ Low Quality Settings

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 (2.8 GHz) OR AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz)

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 OR AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p/ 60fps/ High Quality Settings