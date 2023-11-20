Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve popüler bir dijital oyun dağıtım platformudur. Peki, Steam dolar kuru ne zaman güncellenecek? Steam dolara ne zaman geçecek, 1 TL kaç Dolar olacak? İşte detaylar…

Steam, oyun geliştiricilerine ve yayıncılarına oyunlarını dijital olarak dağıtma imkanı sunarken, oyunculara geniş bir oyun kütüphanesine erişme, satın alma, indirme ve oynama olanağı sağlar. Peki, Steam dolar kuru ne zaman güncellenecek? Steam dolara ne zaman geçecek, 1 TL kaç Dolar olacak? İşte detaylar…

STEAM DOLAR KURU NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

Steam, bilgisayar oyunları için bir merkez oluşturarak oyun endüstrisinde önemli bir rol oynamış ve birçok oyuncunun tercih ettiği bir platform haline gelmiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde Steam, tüm kullanıcılarına bir bilgilendirme e-postası gönderdi. O e-posta da Steam'in dolar kuruna geçeceği ifade ediliyordu.

STEAM DOLARA NE ZAMAN GEÇECEK, 1 TL KAÇ DOLAR OLACAK?

Steam'in tüm kullanıcılarına gönderdiği e-posta da şu ifadeler yer alıyordu: "Steam cüzdanınız 20 Kasım'da USD olarak değişecek. 20 Kasım 2023'te Steam, Arjantin ve Türkiye'de satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu tarihte, Steam cüzdanınızdaki tüm bakiye o günün kuruna göre USD'ye çevrilecek. Hesap bakiyenizi görüntülemek için Steam istemcisine veya http://www.steampowered.com adresindeki Steam internet sitesine giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede hesap adınızın yanında bakiyenizi görebilirisiniz. Steam'de devam eden bir aboneliğiniz varsa, bu aboneliğiniz bir sonraki ödeme döneminde iptal edilecek. Hesabınızın abonelik yönetimi sayfasına giderek tekrar abone olmanız gerekecek."

Tüm bu bilgiler ışığında Steam'in 20 Kasım itibariyle dolar kuruna geçeceğini söyleyebiliriz.